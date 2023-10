SVI SU PRIČALI DA ĆE BITI SVADBARSKA PJEVAČICA: Prvi menadžer Aleksandre Prijović - "Karleuša je propustila SPEKTAKL"

Prvi menadžer Aleksandre Prijović nahvalio pjevačicu i otkrio kako je "s lakoćom preskočila podmetanja na estradi"

Izvor: Kurir/ Printscreen

Pjevačica Aleksandra Prijović održala je tri koncerta u beogradskoj Areni i zakazala tri koncerta u Areni u Zagrebu. Karijera je na vrhuncu, brojne kolege je podržavaju, a sada se oglasio i njen prvi menadžer Zvonko Rođa Grujić.

Grujić je otkrio da je sa Aleksandrom počeo da sarađuje kada je imala samo 16 godina i da je uvijek bila "fina i vaspitana".

"Aleksandru sam upoznao kada je imala 16 godina. Stidljiva, fina, kulturna, mila djevojčica, tad je došla na doček Nove godine u Beč. Nastupao je Šaban Šualić, a doveo ju je legendarni Mića Nikolić. Krenuli smo korak po korak. Najveća prednost u tom momentu je bila ta što je imala neviđeni talenat i vaspitanje koje je ponijela iz kuće. Vidjelo se odmah da je majka Borka odigrala veliku ulogu. Znao sam da će biti broj jedan, ali kada sam to govorio kolegama pitali su me da li sam normalan? Prognoza tadašnjih menadžera, ali i pjevača je bila da će ona biti samo svadbarska pjevačica. Jedno mišljenje sa mnom je dijelio Šaban Šaulić. Mnogo puta smo na tezgama pričali o njoj. Imali smo stroprocentnu njegovu podršku. Bilo je dosta podmetanja, ali je ona sve to sa lakoćom preskakala", rekao je Grujić.

Bivši menadžer ne krije da su mu kolege govorile da je Prija pogrešna investicija, on je želio da sarađuje sa njom.

"Na terenu je ubijala glasom. Zadovoljstvo mi je bilo što sam bio na prvom koncertu i drago me je što me pozvala i time pokazala da i pored tako velikog uspeha čvrsto stoji na zemlji i ne leti u oblacima. Od samog starta znala je da prati situaciju i svaki nastup je za nju bila nova utakmica. Bez straha je stajala pored Šabana, Snežane Đurišić, Verice Šerifović, Šerifa Konjevića, Enesa Begovića, Ljube Aličića. Sve ih je poštovala, ali se nije plašila. Preuzela je tron i postala broj jedan na estradno-muzičkom nebu. Vidim da Aleksandra trpi napade Jelena Karleuše i to je smiješno šta ta žena priča, šteta što nije došla na koncert jer je propustila veliki spektakl i krunisanje".