OVU SRPKINJU OBOŽAVAJU ILI OSPORAVAJU, A ONA SAMO GAZI! Prvu zaradu čekala 2 GODINE, danas je "TEŠKA" PAR MILIONA EURA!

Dunju Jovanić vole ili osporavaju, a ona danas živi život iz snova, i prilično je daleko od svoje struke ekonomiste.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dunja (34) je poznata influenserka i preduzetnica iz Beograda, poznatija pod pseudonimom "i am fashon babe" i njen rad je odavno prešao granice Srbije. Prije desetak godina počela je da se bavi društvenim mrežama, bila je to tek zanimacija studentkinje ekonomije, a danas se njeno bogatstvo procjenjuje na par miliona eura.

Sve je krenulo od prve zarade od 150 evra, na koju je čekala dvije godine.

"Prvi novac sam zaradila dvije godine nakon što sam počela da se bavim tada svojim hobijem. To je bilo 150 evra, ali najvećih 150 eura u mom životu jer je taj novac značio da je moguće sve ono o čemu sam ja sanjala. U ovaj posao sam ušla iz hobija, iz ljubavi prema modi i željela sam da pokušam." Bila je, kako kaže, stidljiva, međutim to se nije vidjelo preko kamere. Ali...

"Trebalo je dosta vremena jer tada društvene mreže nisu bile ono što su danas. Danas nekako slava i novac dolaze mnogo brže nego što je bio slučaj prije 10 godina, prvenstveno zbog toga što tada tržište nije bilo naklonjeno influenserima, klijenti nisu bili naklonjeni influenserima, i bila je potpuno drugačija situacija. Trebalo mi je sigurno nekoliko godina da ljudi počnu da me prate, da me upoznaju i mislim da je sigurno najveća promjena koja je mnogo značila povećanju moje ciljne grupe bio trenutak kada sam počela da snimam vlogove na Jutjubu. Tada su ljudi konačno imali priliku da upoznaju neke moje djelove."

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Na Jutjubu se pritom može naći i stari snimak Dunjine audicije za jednu muzičku emisiju, dok je imala želju da se bavi muzikom. Moda se tu uvijek provlačila, ali nije bila sigurna da je baš to ono čime želi da se bavi dok 2011. nije otišla u Ameriku, i tamo se upoznala sa time šta su modni blogovi i kako funkcionišu. Nakon par mjeseci napisala je svoj prvi post i uspjeh je došao. Danas ova mlada žena ima i svoj brend veša, odjeće i kupaćih kostima. Procjenjuje se da njeno bogatstvo vrijedi par miliona eura.

O tome ko joj je godinama inspiracija rekla je u intervjuu za rtl.hr: "Baka Mira je i te kako uticala na moj život, i sve ono čemu smo se smijali kada je ona pričala, sve se pokazalo kao istinito kasnije u životu. Citirala bih je 'Dunja moraš imati svojih 10 kvadrata gdje ćeš krevet staviti, moraš imati svoje, biti nezavisna i samostalna' i smatram da je to jedna od najvažnijih lekcija u životu."

Dunja je rođena 1989. godine u Bosni i Hercegovini, a njeno djetinjstvo nije bilo nimalo lako. Roditelji su joj se razveli kada je imala devet godina. "Mama i tata su mi se razveli kada sam imala devet godina i bila sam prvo dijete na kom se to vrlo oslikalo i koje je uvek bilo između toga. Mnogo sam se selila i nisam imala neku svoju oazu. Mnogo puta sam izneverena, na neki način ostavljana i nisam imala emotivnu sigurnost pri odrastanju.Učena sam da sam A4 papir i da je moje šta ću ispisati na njemu. U međuvremenu shvatila sam da sam ja poseban A4 papir, koji kada ga zgužvaš sam krene da se otvara. Ostanu ožiljci na nekim mjestima, ali se on ipak ispravi", rekla je Dunja svojevremeno za Elle. Gostujući u Poster Podcastu, nedavno je iskreno pričala o tome koliko je na nju uticalo upravo to što od devete godine nije videla mamu i tatu u istoj prostoriji.

Zanimljivo je da je Dunja zapravo diplomirala ekonomiju, a danas je prilično daleko od svoje struke.

"Znate kako, diplomirala sam ekonomiju, započela sam privatan biznis koji nije imao veze s kancelarijom, pa sam opet došla do te kancelarije, gdje i dan-danas boravim koliko god mogu. Ono što je bilo krucijalno kod mene jeste želja za napredovanjem, želja za uspjehom i smatram da bih bila vrlo uspješna i da nemam svoj biznis, već da radim u nekoj korporaciji. Definitivno sam sebe mogla zamisliti kao nekoga ko radi i malo manje kreativan posao. Matematika je moja velika ljubav, takve stvari su me oduvijek privlačile i smatram da bih i u takvoj sferi bila srećna, međutim nakon svega ovoga što sam prošla sa svojim biznisom, smatram da je ovo nešto najljepše."

A kada su je na počecima pitali da opiše sebe u par riječi, kazala je ovo: "Dunja je jedna vrlo kisjela voćka. Najbolje vam je da je držite na ormaru i ne dirate. Šalu na stranu, Dunja je prije svega studentkinja, završava ekonomski fakultet i usput pokušava da ostavi trag na blogerskoj sceni. Kada bi sebe trebalo da opišem u tri riječi, to bi bilo - duhovita, emotivac i ortak."

Dokaz tome su brojna prijateljstva koja godinama njeguje, kao ona sa kolegom Milanom Maglovim, i pjevačicom Sarom Jovanović, sa kojima vrlo često i rado putuje. Dunja je u srećnoj vezi sa mladim i uspješnim biznismenom koji živi i radi u Dubaiju. Riječ je o Crnogorcu Milošu Mandiću, sa kojim je, kako tvrde domaći mediji, mjesecima uživala u ljubavi pobjednica "Zadruge 3", Iva Grgurić. Miloš je, navodno, Ivu obasipao skupocjenim poklonima i plaćao joj egzotična putovanja, ali je njihovoj vezi vrlo brzo došao kraj.

