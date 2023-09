NAPRAVILA HAOS S KARLEUŠOM, PA PROGOVORILA O PRIJATELJSTVU! Milica Pavlović - Svega sam se nagledala, nisam to očekivala

Milica Pavlović progovorila je o prijateljstvu s Jelenom Karleušom.

Jelena Karleuša nedavno je objavila dva nova albuma "Alfa" i "Omega" i obradovala sve fanove, a jedna od pjesama koja se posebno izdvojila jeste duet s njenom dobrom prijateljicom Milicom Pavlović. JK je odlučila da svoju vjernu publiku počasti i spektakularnim nastupom u Beogradu na vodi, a ulaz je za sve bio besplatan.

U jednom trenutku joj se na bini pridružila i Milica i tada su prvi put uživo izvele numeru "Mashallah" i publiku bacile u trans. Milica i Jelena su imale slične frizure, ali i kostime, a posebno je zanimljivo bilo kada su izvele koreografiju koju su dugo pripremale.

Nakon koncerta Milica Pavlović progovorila je o prijateljstvu i saradnji sa JK, ali je prije toga otkrila je i da li je ovo samo bio tizer za veliku Arenu - "Apsolutno. Prvo da se zahvalim svima što se sačekali sam kraj da se družimo. Želim da čestitam Jeleni na ovakvom svjetskom koncertu i preformansu povodom izlaska njenih albuma. Drago mi je da sam dio ovog spektakla i prvi put smo javno izvele pjesmu 'Mašala'. Kada je krenula ta energija i kada su svi počeli da vrište, to je neopisiv osjećaj. Još sam pod utiskom, još mi klecaju kolena", rekla je Milica i otkrila da li je bilo treme: "Pa taj momenat adrenalina i energije, kada su počeli da vrište... Stvarno sam bila malo sluđena.

Novinari su je pitali i koliko je vremena Jeleni bilo potrebno da je ubijedi da snime duet - "Mi smo od početka željele da snimimo pjesmu zajedno. Prvo smo se šalile, pa je preraslo u ozbiljnost. Ja sam sugerisala par reči što se tiče mog djela i Jelena se složila. Sve je išlo nevjerovatno", ispričala je pjevačica prisutnim medijima.

Karleuša je više puta istakla da na estradi nema prijatelje, a Milica je otkrila da li dijeli njeno mišljenje: "Ja sam na sceni 11 godina, svega sam se nagledala i naslušala. I istina je da je estrada jedna velika džungla. Postoje oni koji sputavaju druge, oni koji se služe nekim trikovima, nećemo se lagati. Ono što me raduje što me je Jelena tako najavila. To nisam očekivala. Mislim da Jelena zna koliki sam njen prijatelj", bila je jasna Milica Pavlović, a u videu ispod pogledajte kako su "zapalile" Beograd:

