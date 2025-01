Sarma, pečenje i zaleđena voda: Zdravko Čolić o ludem dočeku Nove godine, tri dana bio zavejan u vikendici s djevojkom

Pjevač Zdravko Čolić otkrio šta bi poželio svima u Novoj godini, ali se prisjetio i nekih starih dočeka na kojima su reagovale i spasilačke ekipe

Izvor: Kurir / Dragana Udovičić

Pjevač Zdravko Čolić proslavio je Novu godinu na Trgu u Tivtu sa čak 30.000 ljudi. Pred koncert je otkrio anegdote s ranijih proslava, a na jednoj je reagovala i spasilačka ekipa.

"Obično svi kažemo da je zdravlja, nekog mira među nama, blagostanja i sreće. Svi jedni drugima to želimo. Sve se u tome sastoji, u toj ljubavi i miru i nekim boljim, očekujemo svake godine da bude sve bolje i bolje. Da ima manje napetosti među ljudima i nekih neprijateljstava kao što se dešavaju. A ovako lično, poželio bih svakom dobro zdravlje".

Čolina višedecenijska karijera prepuna je anegdota s dočeka novogodišnjih noći, a jednog se posebno sjeća - kada je sa djevojkom bio zaglavljen u vikendici nekoliko dana, pa su morale i spasilačke ekipe da reaguju.

"Bilo je jednom, ja sam bio s djevojkom, a moj prijatelj sa djevojkom i bili smo zavejani u mojoj vikendici 7 dana. Tu smo imali i sarme i pečenja i svega, nije falilo hrane. Voda ako je bila zaleđena, mogli smo je otopiti... To je bilo tako idilično, naravno neki kamin i novogodišnji program televizija Sarajevo. Nismo stvarno tri, četiri dana mogli da izađemo, pa je došla neka spasilačka ekipa. To sam zapamtio, jer nije bio radni doček u smislu pjevanja, i tako je to meni ostalo u uspomeni. I nekako preporučim ljudima koji baš ne moraju negdje da idu da ostanu u nekom simboličnom kutku, kad čovjek ima tu priliku, ali je lijepo i na moru", rekao je Zdravko Čolić za Telegraf.

