Osumnjičeni napadač Aco Martinović je pretresan 2022. godine, kada je kod njega pronađeno oružje.

Izvor: Printscreen

Osumnjičeni Aco Martinović je, kako je saopštio v.d. Lazar Šćepanović, nakon verbalne prepirke sa gostima sa kojima je boravio u kafani, otišao po vatreno oružje i ubio četiri osobe.

Naveo je da su se ubistva desila na četiri lokacije.

"Lice je 2022. godine pretreseno i kod njega je pronađena vazdušna puška, neispravno oružje i eksploziv. On je prvostepeno osuđen na tri mjeseca zatvora. Uložio je žalbu, ali nije došlo do pravosnažnosti presude da bi se nalazio u ZIKS-U", kazao je on.

Šćepanović je izjavio da je Martinović 2005. godine osuđen uslovno zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje.

Martinović na sebi ima crnu garderobu, a Šćepanović je pozvao građane da prijave sve informacije koje imaju u vezi sa njegovim kretanjem.

Sve policijske snage su na Cetinju.