Osumnjičeni za zločin na Cetinju Aco Martinović preminuo je, nakon što je pokušao da izvrši samoubistvo u blizini svoje kuće u naselju Humci.



Nakon što su policijski službenici stegli obruč oko Martinovića, prilikom izdavanja komande policije da odloži oružje, on je pucao sebi u glavu kada nije došlo do momentalne smrti, već u transportu do bolnice, saopštio je v.d. Lazar Šćepanović.