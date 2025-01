Igor Jurić govorio je o ukidanju rješenja o potvrđivanju optužnice za ubistvo Danke Ilić.

Pred tužilaštvom je izuzetno težak zadatak, što možda i nije toliko loše, rekao je predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Igor Jurić povodom ukidanja rješenja o potvrđivanju optužnice za ubistvo Danke Ilić.

Igor Jurić je rekao da odluka o ukidanju rješenja o potvrđivanju optužnice za ubistvo Danke Ilić nije neočekivana i da je stručna javnost ukazivala na to da postoji velika mogućnost odbacivanja same optužnice, zato što nije bilo materijalnih dokaza i nema neposrednog svjedoka samog izvršenja.

Jurić je ocijenio da je pred tužilaštvom izuzetno težak zadatak, što možda, smatra, i nije toliko loše.

"Zato što, ukoliko se možda budemo i ozbiljnije pozabavili ovim slučajem, napokon možemo doći i do same istine i zapravo do ključne stvari ko su krivci za sam nestanak male Danke. Ne mogu da kažem i samu smrt zato što još uvijek nemamo tijelo; i da zapravo sazna cjelokupna javnost šta je istina u vezi ovog nestanka", istakao je Jurić.

Dvogodišnja Danka Ilić nestala je u martu ispred porodičnog imanja gdje je bila sa majkom i bratom. Prvi put, tada je aktiviran sistem "Pronađi me".

