RAZVELA SE, POMIRILA, PA OPET RAZVELA! Pevačica se dva puta udavala za ISTOG ČOVEKA, pa odbrusila - "Nisam jedina!"

Pevačica Jelena Gerbec razvela se od svog supruga Vladana, nakon čega su se pomirili pa se i drugi put udala za njega, ali ni to nije potrajalo!

Izvor: Instagram/jelena_gerbec_

Pevačica Jelena Gerbec, koja se nakon rođenja deteta razvela od supruga, a potom pomirila i dobila i drugo dete, otkrila je da se ponovo razvela od njega. Kako je nedavno rekla, i nakon drugog razvoda, bivši partneri su ostali u prijateljskim odnosima.

"Mislim da nisam jedina, stvarno sam dosadila više i Bogu i narodu. Razvela se, pomirila se, razvela se, ali nisam jedina. Evo na primer Kristina Bekvalac je prošla isto kao i ja, ali se za to ne zna. Šta da se radi, dali smo još jednu šansu, ali nije uspelo, bitno je da su nam deca živa i zdrava", rekla je ona, i otkrila u kakvom je sada odnosu sa bivšim suprugom: "Mi smo u super odnosima kao i prvi put, već smo prošli kroz sve to. Sada je nama lakše, deca su dobro, to je najvažnije."

Jelena kaže da ljubav sada nije prioritet u njenom životu, već je fokusirana na neke druge stvari, ali sa druge strane ne isključuje mogućnost da se ponovo zaljubi: "Kako bi Ceca rekla - 'Za sreću mi ne treba muškarac'. Stvarno tako mislim, i prvi put sam bila sama, ako bude - bude. Nije mi to prioritet u životu, fokusirana sam na decu, na posao i nekako mi to nije bitno. Ovako mi je sada super, izjavila je ona nedavno za Grand.