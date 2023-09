STIŽU RODE U DOM OGNJENA AMIDŽIĆA! Voditelj potvrdio da će sa 17 godina mlađom partnerkom postati otac po drugi put!

Nakon što je pričao da priželjkuje da dobije još jedno dijete, Ognjen Amidžić i njegova djevojka Mina Naumović podijelili lijepe vesti.

Izvor: Instagram/callmenaumi

Voditelj Ognjen Amidžić (48) nakon razvoda od Danijele Dimitrovske uplovio je u romansu sa 17 godina mlađom Minom Naumović (31) sa kojom sarađuje u svojoj emisiji. Od početka veze, Ognjen i Mina se ne odvajaju, a voditelj nije krio da priželjkuje da se po drugi put ostvari u ulozi roditelja. Kako je sada potvrdio za Telegraf, njegova izabranica je u drugom stanju. Izvor blizak paru otkriva da je Mina u 3. mjesecu trudnoće, a budući roditelji nisu planirali da vijest podijele bar još mjesec dana.

"Istina je da ćemo Mina i ja postati roditelji! Nismo planirali da ta vijest dođe do javnosti sada, ali kada je već tako, nećemo kriti da smo oboje srećniji nego ikad, i da jedva čekamo da nam stigne beba", rekao je Ognjen za Telegraf i dodao: "Biće prilike da u narednom periodu pričamo o svemu, hvala vam na razumijevanju", zaključio je.

Inače, Mina je njegova koleginica novinarka, a u emisiji "Amidži šou" vodi segment "Pazi Mina". Voditelj iz prethodnog braka sa Danijelom Dimitrovskom (36) ima sina Matiju, a Mini će ovo biti prvo dijete. Ognjen je nedavno putem storija podijelio video na kojem je istakao da jedva čeka da se ostvari kao otac po drugi put, i da se nada da će to biti djevojčica, jer mu samo to još fali da se osjeća ispunjeno.

"Iskreno, to bih baš, baš volio, mislim da je to nešto što mi baš nedostaje. To će me kompletno učini srećnim, to će mi donijeti neku novu dimenziju u sve" rekao je Ognjen u Instagram storiju, kao da je naslutio da će se to vrlo brzo i ostvariti.