OGNJEN AMIDŽIĆ PROGOVORIO O PRINOVI! Uživa u ljubavi sa 14 godina mlađom, priznao da priželjkuje DJEVOJČICU!

Ognjen Amidžić progovorio je o vezi sa Minom Naumović, pa priznao da priželjkuje još djece.

Izvor: Ata images/Antonio Ahel/Instagram/callmenaumi

Voditelj Ognjen Amidžić nakon razvoda od Danijele Dimitrovske uplovio je u romansu sa 14 godina mlađom Minom Naumović sa kojom sarađuje i na svojoj emisiji.

Ognjen ne krije koliko je srećan sa svojom novom izabrancom, a šuškalo se da se atraktivna cica već uselila u njegov stan. Mina i Amidžić se ne odvajaju, a voditelj je sada priznao da priželjkuje još djece. Podsjetimo, on sa manekenkom već ima sina, a odgovarajući na pitanja pratilaca otkrio je da bi volio da ima i djevojčicu.

"Da li bi volio da imaš i jednu djevojčicu, ćerkicu?", glasilo je pitanje.

"Iskreno, to bih baš, baš volio, mislim da je to nešto što mi baš nedostaje. To će da me kompletno učini srećnim, to će mi donijeti neku novu dimenziju u sve", kazao je Ognjen u Instagram storiju.

