"POMOZI MI DA OZDRAVIM, IZLEČI ME!" Žena Marka Bulata potresnom objavom i slikom U KOLICIMA rastužila sve!

Supruga pevača Marka Bulata, Marija Bulat, bori se sa teškom bolešću, a sada je sve zabrinula objavom i ovim rečima!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Supruga Marka Bulata ima velikih problema sa zdravljem, o čemu je pričao i pevač. Ona boluje od hronične anemije, te redovno prima terapije, a pevač joj je u teškim trenucima najveća podrška.

"Ustanovljeno joj je da joj krvni sudovi izgledaju kao da ima 70 godina. Znači, saznanje da imaš tako nešto...", rekao je Marko svojevremeno o njenom stanju. U pitanju je bolest krvnih sudova i podrazumeva upalu, inflamaciju krvnog suda, koja je nekada praćena i umiranjem ćelija. Može biti veoma opasna, jer organi i tkiva ne dobijaju dovoljne količine krvi.

"Ja jedva imam 50 kilograma. On je veoma dugo želeo dete i borio se za to. Htela sam da mu rodim decu pa makar i mene Bog da je uzeo. Hvala Bogu dobili smo dete", pričala je Marija. "Terapije ću morati doživotno da primam, imam dosta dijagnoza, mogla bih da vam slikam sve i da vam prosledim, ali hajde da ne pričamo o tome. Tri porođaja su učinila svoje, savetovala bih sve žene da se redovno pregledaju. Imam probelem sa linfama i tešku anemiju, odlažem hospitalizaciju koliko god je to moguće". Ona je sada sve zabrinula kada je objavila fotografiju iz bolnice, uz potresne reči.

Marija Bulat u kolicima

Izvor: Instagram/ printscreen / marija_bulat

"Voli me. Pomozi mi da ozdravim. Izleči me. Isceli me. Nemoj da i to sve moram sama, kada su tvoje ruke duplo snažnije od mojih. Da me kroz oluje prenesu, a ne ostave da me kiša i snegovi zatrpaju u ćoškovima. Voli me. l kad ne volim sama sebe. l kad mislim da niko ne treba da me voli. Kad mrzim tebe u svetu u kojem se nalazim. Proći će. Kao i sreća kad ima rok trajanja, tako i tuga obudavi, nevolje prođu i ostanu živopisne duge posle teških kiša. Onda ću ja da volim tebe. l gola. I bosa", započela je Marija objavu, pa nastavila:

"Zakrvavljenih usana od požude i mirisnih vlasi na glavi, spremnih da osete tvoje ruke dok ih mrse. Voleću te ujutro. I u podne. Voleću te i kad me ima i kad me nema. l kad ne budeš voleo sam sebe. Čekaću, voleću te i kad prođu tuge. I kad je sreća, volećemo se onda kad je sve predivno. Onda kad je sve tmurno. Onda kad lete oblaci u smeru u kojem mi želimo. Kad nam se prsti isprepleću u simfoniiama života i ljubavi, dok sreća lebdi nad glavama. Volećemo se. Onda kad padnemo. Onda kad ustanemo. Kada imamo toliko da ne znamo šta ćemo. Kada nemamo ništa, pa ne znamo šta ćemo. Kada nas sastave južine, a rastave košave. Volećemo se. U dobru i zlu. U svakom novom danu. U bogatstvu. U siromaštvu. I kad nam se tela udalje, duše će ostati sastavljene. Za neka bolja sutra. Proći će loše. Najbolje će nam tek doći, a tebi preostaje samo jedno. Voli me", završila je objavu Marija Bulat.

Marija i Marko imaju dvoje dece zajedno, sina i ćerku, dok ona iz prvog braka ima još jednu ćerku.