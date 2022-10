DUŽE VREME IMAJU PROBLEME U BRAKU, GUŠILA GA JE, PLAŠILA SE: Prijateljica Marije Bulat otkrila šta se desilo pre sukoba!

Bliska prijateljica Marije Bulat ispričala je šta zna o njenom braku s Markom Bulatom, a otkriveno je i gde se pevač trenutno nalazi.

Pevač Marko Bulat prijavio je suprugu Mariju Bulat za nasilje, a zbog povreda koje su mu nanete završio je u Urgentnom centru, juče oko 16 časova. Povodom ove informacije oglasili su se oboje, a sada je otkriveno da već duže vreme imaju probleme u braku.

Iako su važili za skladan par od 2015. godine, od kada su u braku, bliska prijateljica Marije Bulat (ime poznato redakciji) je za Kurir otkrila da im ipak nisu cvetale ruže i ispričala nepoznate detalje iz njihovog zajedničkog života. Spomenula je i šta se dešavalo uoči poslednjeg sukoba.

"Uopšte me nije začudila vest da su se sukobili. Nažalost, već neko vreme imaju probleme u braku, a sve je počelo pre nekoliko godina, kada se Marija razbolela. Već duži vremenski period ona, pored dijagnoze - hronične anemije, o čemu je i javno pričala, pati i od promena raspoloženja. Teško joj je da se nosi sa svim nedaćama koje su je zadesile. Upala je u depresiju, a sve to utiče i na brak. Jako je nezadovoljna, stalno gunđa, guši Marka. Svađaju se stalno zbog najmanje gluposti. Žalila mi se više puta da se plaši da je Marko ne ostavi zbog njene bolesti. On je više puta odlazio od nje, ali se stalno i vraćao. Na sve načine se trudio da spase brak, nešto pre sukoba, mesec dana otprilike, on je otišao, ali se opet vratio. Šta je uzrok sukoba ne zna se, ali da imaju probleme je evidentno", ispričala je Marijina prijateljica.

Marko i Marija Bulat imaju dvoje dece, a tokom sedmogodišnjeg braka suočili su se s nekoliko teških situacija; Marija je pre svadbe izgubila bebu, a nekoliko meseci kasnije bila privedena zbog droge. Jednom prilikom je otkrila da ju bivši partner, pre udaje za Marka, zlostavljao.

Kako izvor Kurira tvrdi, Marko se sada iselio iz stana u kojem je živeo s porodicom.

"Marko se iselio iz stana, otišao je kod jednog od svojih drugova. On ima stan na Vidikovcu koji je izdavao, zvao je stanare. On će boraviti kod svog kuma dok se stanari ne isele iz stana", rekao je izvor.