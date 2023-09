ZVAO SAM JE, REKLA JE - BOLI ME UVO DA DOĐEM NA SVADBU! Rat bivših vjerenika ne prestaje, Darko Lazić odgovorio Marini!

Darko Lazić reagovao je na komentare svoje bivše vjerenice da nju i sina Alekseja nije zvao na vjenčanje.

O vjenčanju Darka Lazića i dalje se priča, a naročito o njegovom odnosu sa bivšom vjerenicom Marinom Gagić koja se, za razliku od pjevačeve bivše supruge Ane Sević, nije pojavila na vjenčanju.

Marina, sa kojom Lazić ima sina Alekseja, pozivnicu nije dobila. Ona je to javno izjavila, ali ni njihovo dijete nije bilo na svadbi. S druge strane pjevač tvrdi suprotno! Darko kaže da je Marini poziv uručen, ali da mu je jako žao što njegov sin Aleksej nije bio na svadbi.

"Ponuđen ko počašćen, druže!, započeo je.

"Ja nikakav problem nemam, ja sam rekao: 'Ti ako hoćeš slobodno dođi', ona je rekla: 'Ne pada mi na pamet', ja sam je opet opravdao na neki način, kad su pitali novinari zašto nije Aleksej tu. Na dan pred svadbu, kada sam rekao da ću da obučem odijelo, ona je rekla zašto odijelo, pa kao za svadbu, a kao pa ne može ne dam dijete i to je to. Boli me uvo za tvoju svadbu. Dobro, reko ti budi budala nemoj biti gospođa. Ana je ispala jedna velika gospođetina. Posle svega pokazala je koliko je velika, iskreno moram to da pohvalim, i eto tako. Bukvalno je mogla da dođe lijepo bez ikakavog problema, brate imamo dijete, čak se ona i Kaća lijepo slažu i lijepo komuniciraju, sad odjednom ti napraviš za*ebanciju, to dijete je trebalo da bude tu i to je to. Znaš kako ja nisam htio da pravim za*ebanciju i kažem sve će doći na svoje i kao što je došlo i sa Anom, proći će malo godina i sve će biti okej."

