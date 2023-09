"Aleksej ga uopšte ne traži, očevu figuru našao je kod dede", rekla je Darkova bivša vjerenica.

Izvor: Kurir / Petar Aleksić/Instagram/gagicmaeva

Bivša vjerenica Darka Lazića, Marina Gagić, oglasila se nakon navoda da nije pustila sina Alekseja na očevo vjenčanje i da je ucijenila bivšeg muža da joj plati ljetovanje, kako bi promijenila mišljenje. Marina ističe da je izgovoreno mnogo laži o njoj proteklih dana, a zatim je otkrila kako se Lazić zaista ponaša kao otac.

"Toliko sam se u dva dana gluposti načitala i cirkusa nagledala, da mi je stvarno smiješno. Mislila sam da prećutim sve, ali pošto se laži nižu, red je da ih zaustavimo nekim teškim istinama. Naš sin nije prisustvovao vjenčanju iz dva razloga, ponoviću. Prvi je taj što ga je zvao na svadbu dan ranije i to da pita koji broj garderobe nosi. Koliko je posvećen otac dovoljno govori to da čovek ne zna koju veličinu mu dijete nosi", rekla je Marina Gagić za Telegraf.rs i dodala:

"Drugo, sve i da smo bili u Pećincima, ne bih dozvolila da ga vodi na svadbu iz razloga što sam ga neposredno pred svadbu zvala da vodimo dijete kod ljekara, a on se nije pojavio, iako je obećao. Dobila sam neke smiješne izgovore tipa 'Uspavao sam se'", rekla nam je Marina, a zatim se osvrnula na odnos sa Darkovom novom ženom, Katarinom.

Vidi opis ZVALA SAM GA DA VODIMO DIJETE KOD LJEKARA, NIJE SE POJAVIO! Marina iznijela ŠOK DETALJE o Laziću - "Sin ga ni ne traži" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 16 / 16

"Kada je moj odnos sa njegovom suprugom u pitanju, reći ću vam samo da sam joj reklamirala garderobu na mojim društvenim mrežama i bila maksimalno korektna prema njoj. Imala bih toliko toga da kažem, ali bolje da ljudi ne znaju sve, da se kompletno ne razočaraju u svog idola. Njega Aleksej uopšte ne traži, to dovoljno govori o povezanosti oca i sina, a tu očevu figuru našao je kod dede, odnosno mog oca, kome sam neizmjerno zahvalna što Aleksej i ja nismo na ulici", ispričala je Gagićeva i dodala:

"Tako da vas molim da me ne zamlaćujete nekim smiješnim pitanjima o ljetovanju jer ga ove godine nismo ni vidjeli. A zašto?! Odgovor je 'samohrana majka' i samo one će razumjeti taj odgovor. Jedina istina u svemu je to da nam je prošle godine platio ljetovanje, a prošle godine je bio slobodan momak. Njemu sreća ljetovanje djeteta umnogome zavisi od emotivnog statusa", ispričala je bijesna Marina Gagić.

Podsjetimo, Darko Lazić je pred medijima na svojoj svadbi pomenuo sina Alekseja, pa je kratko rekao: "Sin mi neće doći na svadbu iz opravdanih razloga, ali sve će to doći na svoje mjesto", istakao je pjevač, koji nije produbljivao ovu temu. Pogledajte fotografije Darka Lazića i Marine Gagić iz perioda kad su bili zajedno:

Vidi opis ZVALA SAM GA DA VODIMO DIJETE KOD LJEKARA, NIJE SE POJAVIO! Marina iznijela ŠOK DETALJE o Laziću - "Sin ga ni ne traži" Darko Lazić, Marina Gagić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/darkolazicoffical Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/ Darkova Kuhinja /printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/darkolazicofficial Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/darkolazicofficial Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO, Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/darkolazicfanpage, Instagram/gagicmarinaofficial Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/darkolazicoffical Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/gagic_marina/printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/gagic_marina Br. slika: 9 9 / 9 AD

BONUS VIDEO: