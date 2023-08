VOŽNJA POD ZABRANOM, BEZ DOZVOLE I NEREGISTROVANI AUTO! Svi prekršaji Darka Lazića: Na KORAK OD SMRTI i prazna obećanja!

Darko Lazić ima zabranu vožnje do februara 2024. godine, a ovo su svi njegovi prekršaji!

Pjevač Darko Lazić nedavno je imao saobraćajnu nesreću zbog čega je završio kod sudije za prekršaje. Krivicu je priznao, te mu sloboda nije bila ograničena, a juče je proslavio i svadbu. Ipak, danas kao "poklon" stigla je novčana kazna od 190.000 dinara i 10 mjeseci zabrane upravljanja vozilom, saznaje Telegraf.rs.

Pjevač ima pravo da se žali na presudu jer nije postala pravnosnažna. Podsjetimo, Darko je bio je za volanom "BMW" iako ima zabranu vožnje do februra naredne godine, a policajcima na uviđaju dao je češku vozačku dozvolu jer mu je srpska oduzeta. On je naletio na kombi i tom prilikom je napravljena samo manja materijalna šteta. Povređenih nije bilo. Inače, Laziću je oduzeta vozačka dozvola zbog velikog broja kaznenih poena, a ima zabranu vožnje do februara 2024. godine. Njemu je vozačka oduzeta 2013. godine.

Svi prekršaji Darka Lazića:

27. decembar 2013. - vožnja neregistrovanog automobila 19. mart 2015. - prekoračenje ograničenja brzine u Beogradu 20. april 2015. - vožnja pod zabranom 22. maj 2015. - vožnja pod zabranom 7. jul 2015. - vožnja pod zabranom 11. avgust 2016. - nepropisno parkiranje u Beogradu 22. novembar 2016. - prekoračenje brzine u Umčarima i vožnja bez dozvole 26. novembar 2016. - nepropisno parkiranje na aerodromu u Beogradu 7. decembar 2016. - nije hteo da kaže ko je vozio auto registrovan na njegovo ime u trenutku kada je prošao na crveno svetlo na semaforu. Kažnjen je sa 15.000 dinara 18. decembar 2017. - nepropisno parkiranje u Beogradu 17. april 2018. - vožnja bez dozvole i prekoračenje brzine 23. oktobar 2018. - prijava zbog prekoračenja brzine i vožnje bez dozvole 28. mart 2020. - kršenje policijskog časa, vožnja bez vozačke dozvole 29. april 2020. - vožnja bez vozačke dozvole