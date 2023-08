PREMINUO MAJKL PARKINSON! Jedan od najpoznatijih voditelja u istoriji napustio nas je u 88. godini!

Majkl Parkinson, jedan od najpoznatijih voditelja u istoriji, preminuo je u 88. godini.

Majkl Parkinson je bio poznat ne samo u Britaniji, već širom svijeta, zbog svojih intervjua sa Mohamedom Alijem, Džonom Lenonom, Eltonom Džonom, Madonom, Orsonom Velsom i drugim poznatim ličnostima.

Njegova televizijska karijera trajala je sedam decenija.

"Nakon kratke bolesti, ser Majkl Parkinson preminuo je mirno, kod kuće sinoć u društvu svoje porodice", navodi se u saopštenju porodice koja je molila za privatnost.

Bio je engleski TV prezenter, novinar i autor. Ostaće poznat po svojoj emisiji "Parkinson", koju je vodio od 1971. do 1982. godine, kao i od 1998. do 2007. godine, kao i po mnogo drugih programa. Radio je i na radiju, a "The Guardian" ga je svojevremeno opisao kao "najboljeg britanskog voditelja".

Postavio je standarde televizijskih tok šoua.

