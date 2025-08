Predsjednik Vučić komentarisao je hapšenja i određivanje pritvora za bivše ministre.

Izvor: TV Pink/Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević - Badovinci komentarisao hapšenje bivših ministara Tomislava Momirovića i Gorana Vesića.

"Neću i ne želim da ulazim u sve detalje, ali se njima žurilo zato što su napravili dogovor. To vam je taj dio uvezane, da ne kažem mafijaške strukture, ali i uvezanih struktura u tužilaštvu i pravosuđu, jer su oni znali da im je potrebno da to završe, da moraju da završe u petak, da bi imali svog sudiju za pretres koji će da odredi pritvor, jer posle devet mjeseci niko živ ne bi odredio pritvor. Ali to su sve te kombinacije koje rade, zato je bio potreban taj potpis. Čovjek otišao da se brčka na Sardiniju u užasnom i lošem Vučićevom režimu, teško mu ide da ode do Porto Červo, malo da opusti noge, ali nije on potpisao, nego je za njega neko drugi potpisao", naveo je Vučić.

Podsjetimo, bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću kao i još 11 osoba koje Javno tužilaštvo za organizovani kriminal tereti da su zloupotrebili poližaj vezano za finansiranje radova na rekonstrukciji Železnice, sudija za prethodni postupak Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu odredila je pritvor do 30 dana.

Advokat Dragan Palibrk, branilac Momirovića rekao je za Kurir da je ogorčen zbog ovakve odluke sudije Bursać.

"Sramno je i nedostojno jedne tako ozbiljne institucije da ja za razloge ne saznajem direktno od sudije koja je rešenje donijela. Zaista, bez komentara je odluka da čovjek koji je do juče bio ministar, uzoran gradjanin ove zemlje, koji je Srbiju predstavljao na najbolji mogući način bude zadržan u pritvoru zbog krivičnog djela koje ne postoji i koje nije učinio, a dogadjaj za koji ga terete se desio prije četiri godine. Da je bilo šta radio nečasno ili nezakonito, sve i da je poznavao navodne svjedoke da je htio mogao je već da utiče na njih. Da mu je bila namjera da sakriva i prikriva nešto, imao je dovoljno vremena da briše tragove", rekao je, između ostalog, Palibrk za Kurir.