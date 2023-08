VJERENIČKI PRSTEN KOJI MAMI UZDAHE ZASIJAO NA RUCI STANIJE DOBROJEVIĆ! Ogromni dijamant i svadba na LUKS destinaciji!

Stanija Dobrojević obradovala je pratioce i pokazala vjerenički prsten.

Stanija Dobrojević, koja iza sebe ima jedan brak, već neko vrijeme uživa u ljubavi s momkom koji je porijeklom s naših prostora, a živi i radi u inostranstvu i ima 38 godina baš kao i ona. Nedavno je njena drugarica otkrila detalje intimnog vjenčanja koje planira na Karibima, a sada je starleta pokazala vjerenički prsten.

On ju je zaprosio skupocjenim prstenom sa dijamantima, kojim se pohvalila na Instagramu - "Imam priču da ti ispričam", napisala je ona u opisu.

Nakon raskida s Markom Markovićem, Stanija se ponovo zaljubila i tada je govorila o gala svadbi na dva kontinenta s bogatim biznismenom, a onda je i toj ljubavi došao kraj krajem prošle godine. Ubrzo se ponovo zaljubila, a kako se navodi ovaj put umesto ogromnog venčanja planira intimnu ceremoniju na Karibima kojoj će prisustvovati njeni najbliži prijatelji i porodica.

"Njen izabranik zbog posla često putuje u Ameriku, gdje su se i upoznali. 'Odlijepila' je za uspješnim biznismenom, a on je drži kao malo vode na dlanu! Skoro nije bila toliko zaljubljena, pa me ne čudi što je posle samo nekoliko mjeseci počela da planira budućnost s njim. Čezne da se uda i da rodi dijete", otkrila je Stanijina drugarica i ispričala kako je protekla veridba:

"Pozvala me je prošlog mjeseca i rekla mi da se vjerila! Ispričala mi je da je s dečkom bila na odmoru u Las Vegasu i da ju je tamo zaprosio. Pripremio je romantičnu večeru na balkonu hotela u kom su odseli i izvadio prsten. Oduševila se! Sad su zajedno u Majamiju i tamo će ostati do svadbe. Malo mi je sve to djelovalo prebrzo, pa sam je pitala da li je trudna, ali mi je rekla da nije".

