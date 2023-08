SNIMA SE FILM O HIT DENSERU DEVEDESETIH! Bio u vezi sa Slobinom ćerkom - Vidjećete kako se živjelo u krugu kriminalaca!

Pored filma o Džeju Ramadanovskom, snima se i film o popularnom denseru devedesetih koji je otkrio i šta ćemo sve vidjeti u ovom ostvarenju.

Ivan Gavrilović proslavio se devedesetih kada je harao sprskom scenom i bio jedan od najpopularnijih densera, kako je jednom prilikom otkrio od pjesme "200 na sat" zaradio je dovoljno para da kupi osam stanova. Prije nekoliko godina gledali smo ga u rijalitiju Parovi, gdje se našao u centru pažnje kada je suprugu s kojom ima dva sina prevario pred kamerama.

Nakon propale veze sa Milijanom, Gavrilović se pomirio sa suprugom, a zatim otkrio sve o vezi sa Marijom Milošević, ćerkom Slobodana Miloševića i Mire Marković. Sada je otkrio i da se snima film o njegovom život, kao i da će sam igrati u njemu i da bi volio da njegov lik iz mlađih dana odigra glumac Pavle Mensur.

"Na festival me je pozvao izvršni producent festivala i reditelj Marko Jovičić. Imamo u planu da realizujemo zajednički projekat i nadam se da će se to ostvariti. To što radimo je film o mom životu! Mnogima će biti interesantno da vide šta se sve dešavalo devedesetih, kako smo mi pjevači preživljavali sankcije, kako smo stvarali pjesme, kako smo živjeli u krugu kriminalaca i žestokih momaka sa beogradskog asfalta... Potom i kako smo preživjeli bombardovanje, pa sve do toga kako smo politički skinuti sa scene kao da smo najveće đubre. Međutim, publika koja nas voli posle mnogo godina vratila je našu muziku", rekao je Gavrilović i otkrio koga sve priželjkuje da vidi u glumačkoj postavi:

"Voleo bih da me u filmu iz mlađih dana glumi Pavle Mensur. Ima mnogo dobrih mladih glumaca, među njima je i Saša Đurašević, divan mladi čovek rodom iz Ivanjice. Oni dobro glume, ali moraće da nauče i da đuskaju kao što sam ja u spotu za pjesmu '200 na sat'. U filmu ću se pojaviti i ja, igraću sebe iz ovog perioda".

Gavrilović kaže da se čuje sa denserom Husom iz grupe "Bit strit", koji ovih dana glumi Džeja Ramadanovskog u filmu o tom legendarnom pevaču.

"U kontaktu sam sa Husom, koji trenutno snima film 'Nedelja'. Kaže mi da nije ni svjestan kako sve to uspijeva da odglumi i da je u nekim situacijama bolji i od pravih glumaca. Vjerujem mu to jer je on, isto kao i Džej, 'preživio' beogradske ulice i poznat mu je taj način života", ispričao je Ivan i dodao da je i sam bio blizak sa pokojnim folkerom:

"Sa Džejom sam se dosta družio i znam cijelu njegovu priču. Mislim da će Husa dobro izneti tu ulogu, film će biti veoma interesantan. Riječ je o periodu od njegovog boravka u domu, pa sve do 1991, kada je postao zvijezda i održao prvi veliki solistički koncert na Tašu. Nadam se da će i moj film biti tako dobar!".