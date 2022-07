UZIMAJU VELIKU LOVU, A NEMAJU POJMA DA PEVAJU! Ivan Gavrilović isprozivao Vojaža i MC Stojana - MUTANT eksperimenti!

Ivan Gavrilović je harao nekadašnjom muzičkom scenom, a o ovoj današnjoj i aktuelnim izvođačima nema lepo mišljenje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ivan Gavrilović je, kao neko ko je devedesetih godina bio među najpopularnijim dens pevačima, prokomentarisao današnju muzičku scenu i otkrio da ne zarađuje ni približno kao nekada, te da su izvođači koji su danas aktuelni nekvalitetni.

"Danas je moderna neka nova, drugačija muzika i to je u redu. Lepo je da mladi dobiju šansu. Ipak, hitovi koje smo mi izvodili devedesetih su neprolazni i klinci i danas odlepe kada ih čuju. Došao sam da podržim ovaj festival u želji da podržim mlade, ali i da se druzim s publikom koja me i dalje voli", rekao je Gavrilović koji je učestvovao na nedavno održanom muzičkom festivalu u Vrnjačkoj Banji.

"Super je, kao i uvek u Vrnjačkoj Banji, koja ima svoju dušu. Ovde sam bio hiljadu puta, doduše ne u ovoj ulozi. Ali ovde mi se sve dopada, ovaj ambijent ima dobru energiju", rekao je Gavrilović koji je nastupio u revijalnom delu večeri.

"Malo smo u ulozi žirija. Skupljamo humanitarnu pomoć, ne znmam da li je to za bolesnu decu ili za decu bez roditelja, ali tu smo Bojan Marović i ja, i ne znam ko još od kolega. I tu smo da potpomognemo da se skupe sredstva", kaže Ivan koji nosi lepe utiske i s koncerta u Beogradu posvećenom muzici devedesetih.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kada je u pitanju današnja scena, tu baš i nema reči hvale.

"Uzimaju veliku lovu. Bilo mi je čudno. Ljudi misle da je muzika devedesetih devalvirala, ali ova muzika koja je sada popularna je u velikoj devalvaciji. Nema neki kvalitet. Ti izvođači uzimaju mnogo veliku lovu. Čudno mi je što uzmu veliku lovu, iako puste muziku na telefon i, kao, oni pevaju. I svi skaču uz njihovu muziku. Na primer uz Vojaža, MC Stojana... Oni ne znaju da pevaju, našli su se tu gde su se našli. To su neki mutant eksperimenti na Jutjubu. Ta nova tehnologija je uticala da ljudi koji ne znaju ni note postanu pevači. Ne znaju ni do-re-mi-fa-so-la-si-do...", nasmejao se Ivan.

"U Srbiji je sve naopačke. Mi uzimamo smešnu lovu, a oni uzmu za par sati 10.000 evra. Nije mi to jasno. Kao kada bismo rekli Mik Džeger je sad mator, pa nek' on peva za 500, 1.000 evra, a neki klinci 100.000 evra", kaže Ivan, koji je na pitanje da li je nekada zarađivao kao sada, na primer, Đani, koji zaradi za nekoliko minuta desetine hiljada evra, to i potvrdio.

"Ja sam uzimao za 40 minuta, za osam pesama, isto toliko ranije. Uzimali smo osam ili 10.000 maraka i više za nastup. Jeste, uzimali smo pare u džakovima. Bila je inflacija, ali jeste. Uzimali smo i na Dorćolu smo menjali kod nekih ljudi koji su bili zaduženi za menjažu", priznao je Gavrilović.

"Svi smo se družili, posebno Džej kad je otvorio 'Bombaj'. Dođemo Željko Šašić, Acko (Aca Lukas)... Takvo je vreme bilo da smo svi bili bliski, drugačji sistem je tada bio, život je bio drugačiji", seća se pevač i tvrdi da je tada bilo sramota da neko pevača "zakiti novčanicama".

"Nemam pojma, nije bilo to toliko, kao danas, okiti nekoga. To je više bilo da ti neko priđe i da ti da da se ne vidi. Bila je ta neka kultura, niko nije hteo da ispadne seljak. Ti sad njemu bacaš pare u facu, to je nas tada ponižavalo", izjavio je Ivan Gavrilović.

"Mi smo začetnici turbo folka", rekao je jednom prilikom na Kurir televiziji: