"NAMRŠTENI, GLUME KRIMI-DŽIMI" Ivan Gavrilović se oglasio nakon napada nasred ulice: Otvara vrata, hoće da se BIJE!

Ivan Gavrilović progovorio je o incidentu koji se odigrao nasred ulice i otkrio šta mu je prethodilo.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Popularni denser devedesetih Ivan Gavrilović oglasio se za domaće medije nakon što je sinoć napadnut nasred ulice, ispred zgrade TV Pink gdje je išao da snima jednu emisijiu, od strane nepoznatog prolaznika, koji ga je najstrašnije izvrijeđao. Ivan je u kratkom razgovoru ispričao šta je prethodilo incidentu, a kako je otkrio, alarmiraće nadležne organe kako bi procesuirali napadača.

"Bilo je na kružnom toku, ne znam šta se desilo, da li se on istripovao da sam ja njega isjekao, nešto je žurio...Neki lik izlazi, otvara vrata, hoće da se bije. Htio sam da se parkiram, vidim, ide za mnom, prati me. Kada je video da sam ja, kada me je prepoznao, onda je krenuo: 'Vi, p******** iz devedesetih', pa je sve isprozivao, kao: 'Šabančino, indijancu', srećom pa su tu kamere, pa ćemo ga vjerovatno naći negdje. Parkirao sam se, htio sam ljudski da mu kažem: 'Šta ti je?', a ja ga navlačim da priča, jer je glup i drogiran", prepričao je Ivan i dodao:

"To su stvari neke koje se dešavaju, ne često, ali ima ljudi koji imaju predrasude da sam ovakav, onakav. Tršav neki Indijanac, vidjećemo posle na kameri, pa ću poslati tamo u policiju, gdje treba da se pošalje, da se to procesuira. Građani moraju da se osjećaju sigurno kada se kreću po mom Beogradu. Moramo da pazimo i vodimo računa, danas su ljudi namršteni, glume krimi-džimi... ", zaključio je Gavrilović.

Ivan je jednom prilikom ispričao da je pevao tako što su mu držali pištolj na glavi, ali i otkrio kog njegovog kolegu su ošišali kriminalci. U emisiji "Sceniranje" ispričao je i kako je dobio batine od Slaviše Pavića Pirketa i to zbog jedne djevojke: