ZVEZDA GRANDA IMA NOVU PROFESIJU: Aleksandra se pohvalila na mrežama, za nju nema zime - Od danas je i ZVANIČNO!

Izvor: Instagram/_sandra_mladenovic_

Pjevačica Aleksandra Sandra Mladenović niže uspjehe u svojoj muzičkoj karijeri, ali i na privatnom polju. Osvojila treće mjesto u prošloj sezoni Zvezda Granda i od tada ne staje. Osim što joj je karijera krenula uzlaznom putanjom, može da se pohvali i uspjehom na privatnom polju nakon napornog rada.

Sandra je završila srednju medicinsku školu, a sada je i zvanično postala medicinska sestra po profesiji. Položila je državni ispit iz ove oblasti, te dobila državni sertifikat za profesionalno bavljenje ovom djelatnošću.

"Državni ispit položen. Od danas i zvanično medecinska sestra", napisala je Sandra ponosno uz fotografiju sertifikata kojim se pohvalila na Instagramu, pa joj čestitke samo pristižu.

Izvor: Instagram/_sandra_madenovic_

"Roditelji su mi rekli da nisam normalna. Stalno sam na snimanjima, ali ja sam njima rekla da sam kao mala išla u dvije škole, takmičila se, trenirala sve i svašta i onda sam zato odlučila da sada upišem to, jer mislim da mogu mnogo. Za sada sve stižem, obrazovanje je neophodno svima nama, to je jedna karika koja je nezaobilazna i mislim da će mi to mnogo pomoći", izjavila je pjevačica jednom prilikom.

