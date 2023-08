"UKRAO" KOLA, JURILA GA POLICIJA, PA ZAVRŠIO IZA REŠETAKA! Zvezda Granda o prvoj traumi - "Zvao sam oca i PLAKAO"

Semir Džanković je bio nestašan u mladosti, a kada je prvi put "ukrao" ocu automobil nije se završilo onako kako je mislio da hoće.

Izvor: Instagram / Semir Džanković

Pevač Semir Džanković, koji je u Zvezdama Granda osvojio treće mesto, a i rastužio javnost potresnom životnom pričom, otkrio je pred kamerama da je bio nestašan u mladosti, pa čak i završio u policiji.

Imao je tada 16 godina i od oca je uzeo auto da bi se sa drugom provozao po gradu, ali nije očekivao da će razvoj situacije biti kao u akcionom filmu.

"Tada sam bio treća godina srednje škole i ukradem ja njemu auto. Odnosno, on je meni auto davao da provozam tu po naselju. Pitao sam oca da li mogu da uzmem auto da odem kod druga da uzem knjigu i rekao mi je da mogu. Ja sam onda izašao na magistralu, vozio oko škole, hteo sam da budem baja", ispričao je pevač i dodao da nije ni mogao da nasluti da će za nekoliko trenutaka policija početi da ga juri.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

"Pojurila me policija, ja sam počeo da bežim, upalili su rotaciju i krenuli. Počela je jurnjava, ja sam bežao, katastrofa. Što je najgore, uspeo sam da pobegnem. Onda sam zakočio, tada mi je drug rekao da bežim. Rekao sam da su sigurno videli tablicu i da će sada otići kući, a otac je odmarao pred posao", prisećao se Semir, koji priznaje da mu je najteže palo to što je morao da pozove oca da dođe po njega u stanicu.

"Došla je policija, uzeli su mi dokumenta i videli su da je to auto mog oca. Policajac je bio prijatelj mog oca i odveli su me u stanicu. Pozvao sam oca, ali mi se nije javio, rekao mi je policajac da ću prenoćiti tu. Kada mi se otac javio rekao sam mu da sam tu, a on mi je rekao da će doći sutra. Počeo sam da plačem i rekao sam mu da me ne ostavlja tu. Ipak je došao po mene, ali kod kuće su pale kritike, bio je jako besan na mene", priseća se Semir Džanković.

