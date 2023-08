NAJSTRAŠNIJI FILM OVE GODINE - "TALK TO ME": Horor koji su snimili jutjuberi zapalio mreže, evo da li će imati NASTAVAK

Film "Talk to me" je horor koji je oduševio kritičare, evo o čemu se radi!

Film "Talk to me" je oduševio ljubitelje horora širom svijeta, a mnogi ga nazivaju jednim od najstrašnijih ostvarenja koje su ikada gledali. Evo o čemu se radi u filmu "Talk to me"! Ovaj film snimljen je prošle godine u Australiji, a premijerno prikazan na Sandens festivalu u januaru ove godine. U bioskope širom svijeta stigao je krajem jula i već izazvao pravu pomamu.

"Talk to me" u centru priče ima grupu tinejdžera i naizgled bezopasnu igru tokom jedne žurke. Misteriozna, odsječena i balsamovana ruka prekrivena mističnim crtežima omogućava svakome ko je uzme da ga obuzmu duhovi. Upali se svijeća, kaže se "pričaj sa mnom" i duh se pojavljuje. Ako se kaže i "puštam te unutra", duh ulazi u osobu koja je to rekla i zaposjedne je, a vrata se zatvaraju i ritual prekida ako se nakon 90 sekundi ugasi sveća. U suprotnom, duhovi ostaju.

Nećemo previše da vam spojlujemo, ali vam je jasno da ovakav ritual ubrzo može da pođe naopako - istekne više od 90 sekundi, duh ostaje i počinju haos, nasilje i emotivni pakao. Naravno, grupa tinejdžera mora da nađe način da zaustavi duhove a da u tom procesu ne izgubi život i dušu. Pogledajte fotografije iz filma "Talk to me"!

Glavne uloge tumače Sofija Vajld, Miranda Oto, Zoi Terakes i drugi, a režiju potpisuju braća blizanci Deni i Majkl Filipu, inače YouTube zvijezde. U svetu horora su već skoro deceniju, jer su 2014. bili dio ekipe uspješnog filma "Babaduk". "Talk to me" je njihov dugometražni rediteljski debi.

Film "Talk to me" ima 95% pozitivnih ocjena na sajtu RottenTomatoes, a kritičari uglavnom hvale mladu i relativno nepoznatu ekipu, zvučne i specijalne efekte. Reditelji su izjavili da ne isključuju mogućnost snimanje još jednog nastavka.

Ako još uvek niste gledali "Talk to me", pogledajte trejler!