IZAŠLA NA BINU U KUPAĆEM I OPALILA SELFI! Šok izdanje srpske pevačice - svi povadili telefone zbog SEDMICA Sandre Afrike

Evo u čemu se Sandra Afrika pojavila na nastupu!

Izvor: Instagram/muzika_biosamtu

Sandra Afrika, važi za jednu od najzgodnijih, ali i najtraženijih pjevačica na estradi, zbog čega su snimci i slike s njenih nastupa među najgledanijim. Da nije sve do pjesme i plesa, svjedoči i snimak s njenog poslednjeg nastupa, na kojem su u prvom planu njene silikonske grudi.

Sandra se na nastupu pojavila u helankama i gornjem dijelu kupaćeg kostima, koji je posebno opčinio posjetioce, a u jednom trenutku je na zahtjev gosta, "opalila i selfi".

Pjevačica je nedavno, treći put, uvećavala grudi i o tome otvoreno pričala:

"Ovo je već treći put kako sam uvećala grudi, nije mogla ta veličina da se stavi odmah na početku i jednostavno imala sam želju da to bude veće. Mislim da ne pretjerujem i da je sve to srazmjerno. Tijelo se menja s godinama, sad sam krupnija i drugačija nego prije deset godina. Tada su te manje grudi išle uz moju figuru, a sada idu ove malo veće i to je to, više od ovoga neću", rekla je Sandra nakon korekcije u emisiji "Ekskluzivno".

Pogledajte snimak u kupaćem:

Pogledajte i ove slike srpske pevačice:

BONUS VIDEO: