TJERALI JE IZ DVORIŠTA KAO KOKOŠKU, PIPALI I PLJUVALI: Natalija je prije emisije "DNK" radila ozbiljan posao - evo koji!

Natalija Simović je svima poznatija kao Natalija DNK zbog emisije koju vodi već nekoliko godina.

Voditeljka Natalija Simović je dobro poznato TV lice koje nerijetko na malim ekranima rasplače ili oduševi aktere porodične drame u kojoj se utvrđuje očinstvo.

Natalija je jednom prilikom, gostujući u emisiji Ognjena Amidžića pričala da su joj se na poslu dešavale urnebesne, ali i opasne situacije. Pred njom je svekrva udarila snaju, nju i ekipu su tjerali iz dvorišta "kao kokošku" zajedno sa "grešnom snajkom", ali i pipali, pljuvali...

Ono što niko ne zna je da Natalija po profesiji nije novinarka ni voditeljka, već pravnica!

"Posao me je sam našao. Dala sam otkaz u advokatskoj kancelariji jer nisam bila zadovoljna znanjem koje sam tamo mogla da dobijem. Dok sam tražila drugi posao u pravu, našao me je ovaj. Nadam se da me neće zaobići ni neka uloga u nekom projektu", rekla je Natalija koja se bavi i glumom.

"Kad sam počela da vodim emisiju, povukla bih se da me ljudi nisu odmah prihvatili na početku. Da se nisam dobro uklopila, ne bih bila tu evo već pet godina. Nisam se nikada trudila da preuzmem format i da iz njega izađem ja, kao bitnija od same emisije, i mislim da je publika to odmah shvatila. Nisam ja drugačija privatno u odnosu na to kad se upale kamere. Da bi neko bio duhovit, mora da bude inteligentan. Imam dovoljno godina da sam iskrena prema sebi, nekad sam mangup, nekad sam dama, nekad neko ko voli da uči, pa hoće da bude i iza kamere. Nisam imala predrasude o emisiji DNK jer sam gledala nekoliko epizoda prije toga. Moja koleginica je mene vidjela kao nekog ko bi to odlično vodio, tako da smo postigle dogovor i krenuli u rad. Svi na Pinku su dali zeleno svjetlo i eto mene pred kamerama. Kad sam došla da budem dio ekipe, sve je bilo haotično. Rekli su mi: 'Hajde da probamo da vidimo kako ide', međutim, sve je ispalo dobro i tako smo počeli da radimo".

