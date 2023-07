PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV MIRJANE KARANOVIĆ! Sumnjiči se da je komšinici nanijela teške tjelesne povrede!

Protiv glumice Mirjane Karanović prvo osnovno tužilaštvo podnijelo je optužni predlog zbog sumnje da je 27.10. 2022. nanijela teške tjelesne povrede komšinici S.S.

Izvor: TV Prva / screenshot

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, podnelo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu optužni predlog protiv M.K., zbog postojanja opravdane sumnje da je dana 27.10.2022. godine, na štetu S.S. učinila krivično djelo teška tjelesna povreda.

Optužnim aktom osumnjičenoj M.K. stavljeno je na teret da je navedenog dana u dvorištu stambene zgrade, teško tjelesno povrijedila oštećenu S.S., na taj način što je nakon kraće verbalne rasprave istu desnom rukom uhvatila u predjelu grudi, te je protresla pomjeranjem ruke, a potom i odgurnula, usled čega je oštećena pala na betonsko tlo i usled kog pada je oštećena zadobila tešku tjelesnu povredu u vidu preloma lijeve butne kosti.

Tužilaštvo je predložilo sudu da se prema okrivljenoj izrekne kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci i istovremeno odredi da se tako utvrđena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljena u roku od dve godine ne učini novo krivično djelo.

Usled pada komšinica S.S. zadobila je teške tjelesne povrede, konstatovane nakon ljekarskog pregleda. Ona je doživjela prelom lijevog kuka i zadržana je na liječenju, a Mirjana Karanović je ranije detaljno ispričala šta se dogodilo.

"Nije odustala i nastavila je da viče kako je moja majka luda i povukla me za majicu, iako joj je njen sin sve vrijeme govorio kako treba da se smiri. Sve što se desilo bilo je stvarno nesrećen sticaj okolnosti. Ja sam samo htjela da ona pomjeri ruku kojom me je držala, a ona se u tom momentu saplela i pala. To je sticaj oklnosti. Nisam to uradila namjerno, podigla sam je i sačekala zajedno sa njenim sinom Hitnu pomoć da je odvezu", rekla je ona tada, istakla da joj je žao i dodala:

"Zvala sam njenog sina, ona je trenutno u bolnici i čeka operaciju kuka. Rekao mi je da će sve biti u redu i da se ne brinem i da mu je jako žao što se to desilo. Nadam se da će ona biti u redu, jer sve ostalo je rešivo. Nadam se da će se sve dobro završiti".

BONUS VIDEO: