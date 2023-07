Marija Šerifović je još jednom pokazala humanost, kada je Mustafi iz Zenice obezbijedila krov nad glavom, hranu, a sada mu je našla i posao.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Marija Šerifović je poznata po tome da je velika lafica i svojim humanim gestovima redovno oduševljava, a nedavno je dirnula region kada je mladiću iz Zenice s teškom životnom pričom, Mustafi Hrustiću, koji je spavao u šatoru ispod mosta, odlučila da pomogne i riješila mu stambeno pitanje.

Marija je pronašla Mustafu kada je čula njegovu priču, platila mu stanarinu za godinu dana i tri obroka dnevno u obližnjem restoranu, a nakon toga mu je zajedno sa gradonačelnikom pronašla posao u Zenici. Mustafa će sređivati bazene, a na internetu se pojavio snimak na kojem je prikazano kako izgleda jedan njegov dan i koliko je zahvalan pjevačici što mu je promijenila život.

"Radim sve. Kad je gužva ima više posla, ali zadovoljan sam. Nije mi dosadno. Srećan sam sada, hvala Bogu. Neki su mi pisali da ne želim da radim, ali to nije istina, samo da je pošten posao i to je to. Lijepo mi je, ne razmišljam da li ću zaraditi dovoljno i imati za sebe, znam da me čeka plata za mjesec dana", poručio je Mustafa.

Vidi opis CARICA MARIJA ŠERIFOVIĆ NAŠLA MUSTAFI POSAO: Ulični svirač konačno nasmijan - Više ne brinem da li ću imati novac! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Srećko Stipović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Srećko Stipović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Srećko Stipović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Srećko Stipović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Srećko Stipović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Srećko Stipović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Srećko Stipović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Srećko Stipović Br. slika: 8 8 / 8

Momak iz Zenica je ostao bez roditelja kada je imao sedam godina, a ljudi koji su brinuli o njemu primoravali su ga da zarađuje od malih nogu pa je bio ulični svirač, inače su ga kažnjavali batinama. Nije imao srećno detinjstvo kao ostala djeca, izgubio je pravo na školovanje, a danas živi bolje i bezbrižnije zahvaljujući Mariji Šerifović.

Marija je krajem 2021. godine obradovala jednog momka i njegovu porodicu u Vogošći, kada mu je lično donijela novogodišnju jelku.

Marija Šerifović donela dečaku jelku Izvor: Youtube/Marija Serifovic

BONUS VIDEO: