KNEZ KONAČNO O RAZLOZIMA RAZVODA

Naš pjevač Nenad Knežević Knez posle 11 godina odlučio je da progovori o bivšoj supruzi i otkrije razloge zbog kojih se razveo.

Pop zvijezda Nenad Knežević Knez poslije 11 godina ćutanja prvi put je progovorio o razlozima rastanka sa ženom sa kojom ima dvije ćerke, Kseniju i Andreu. On je otkrio da je jedan od razloga zbog kojih je ostavio suprugu Ninu Vukmanović bio taj što nije htjela da radi, ali ni da kuva.

Knez i Nina su se razveli poslije 17 godina braka, a pevač je u velikoj životnoj ispovijesti otvorio dušu i detaljno objasnio koliko mu je bilo teško da stavi tačku na brak.

"Moja tadašnja supruga i ja smo dugo prije rastanka imali nesuglasice. Jedan od problema je bio taj što nije imala zanimanje, već je samo bila usmjerena na našu djecu. Htio sam da je zaposlim, ne zbog novca, već da bi se bavila nečim u životu, ali ona nije htjela. Čak sam joj i otvorio butik, ali njena životna filozofija je bila da ne treba da radi. Nije htjela ni da kuva kod kuće, pa sam ja i to obavljao", započinje priču Knez.

On dodaje da mu je jedna od najtežih životnih odluka bila da se razvede. Dugo je razmišljao šta da radi, a onda je 2010. dobio poziv da učestvuje u rijalitiju "Survajver". Pošto je bio na životnoj prekretnici, odlučio je da spakuje kofere, otputuje na mjesec dana na Filipine i razmisli o svemu.

"Zahvaljujući avanturističkom duhu, prihvatio sam ponudu da se takmičim u trećoj sezoni 'Survajvera' sa poznatim ličnostima. Priroda i tišina koja vlada ostrvom su me resetovale i pomogle da razmislim o svom životu. Mozak mi se vratio na fabričko podešavanje. Tada sam odlučio da ću se definitivno razvesti. Možda zvuči nevjerovatno, ali 32 dana borbe za životom u džungli pomogla su mi da shvatim da je rastanak jedino rješenje za mene".

Po povratku sa Filipina otišao je kod supruge, donio joj papire za razvod braka i izašao iz stana - "Iako sam želio da se rastanemo, to sam teško podnio. Za mene je sve to bilo nevjerovatno stresno. Pogotovo mi je bilo strašno zbog naših ćerki, koje nisu bile male, ali su se osjećale loše što im se roditelji razvode. Zbog njih dvije sam Nini i prelazio preko mnogih stvari, kako ništa ne bi osjetile. Na kraju je sve ispalo kako treba da bude".

Prije nego što je postao popularan, živio je bezbrižnim životom u svojoj Podgorici, gdje je proveo djetinjstvo. Rodio se na Cetinju, a odrastao je u muzičkoj porodici, pa je bilo logično da i on krene stopama đeda i oca - "Otac me je uvijek po završetku školske godine vodio sa sobom na turneju po crnogorskom primorju. Kasnije je dao otkaz u školi i posvetio se samo muzici. Nastupao je po hotelima, a ja sam 'upijao' sve što on radi. Vodio me je na sve svirke, pa mi se već sa šest godina rodila ljubav prema muzici".

Knez je slobodno vrijeme provodio i na Durmitoru, gdje su mu živili baba i đed. Pored oca, i njegov đedMitar je zaslužan za to što je postao pjevač. Nakon vojske je upisao Ekonomski fakultet u Beogradu, ali ga nije završio jer je počeo da radi svirke. Ali prije nego što je uplovio u muzičke vode, Knez se nije libio da radi čak i teške fizičke poslove kako bi imao svoj dinar.

"Sa 16 godina sam već počeo da radim preko studentskog servisa. Zimi sam istovarao namještaj i nosio kutije, a ljeti sam nosio suncobrane po plaži. Bio sam zaposlen i u trafici. U jednom trenutku sam radio čak tri posla. Od sedam sati ujutru radio sam kao muzički urednik Radio 'Budve'. Bio sam diskofil, imao sam mnogo ploča, pa su me tako zaposlili. Tokom ljetnje sezone svirao sam sa bendom Mun u starom hotelu 'Splendid', a poslije ponoći sam pjevao džez u jednom pabu uz tada velika jugoslovenska imena poput pokojnog Mime Mitrovića, Stjepka Gutija, Mikana Zlatkovića... To je bio izuzetno naporan period u mom životu. Od tolikog posla nisam imao kada ni da spavam. Godinu dana sam radio i kao di-džej, a onda sam sa ocem osnovao Montenegro bend, kroz koji su prošli najtalentovaniji muzičari", prisjetio se pjevač koji je devedesetih harao scenom.

Muzičku karijeru zvanično započinje 1992. godine, kada se prijavljuje za tada popularni festival "Mesam". Nakon godinu dana se opet prijavio na isti festival, a potom je snimio i prvi album. Veći broj tezgi donio mu je i mnogo više novca. Knez se i danas sjeća na šta je potrošio prvi honorar - "Kupio sam 'vespu' poslije godinu dana rada. Kasnije sam mijenjao motore, ali taj prvi mi je bio najdraži. U to vrijeme smo išli iz Bara u Bari u Italiju da se oblačimo, pa sam tamo kupio i motor. I tatu sam obradovao 'mercedesom', koji sam dovezao iz Nemačke. Bio je baš srećan. Dok nije sjeo u 'mečku', kleo se u 'volvo', kog je do tada vozio".

Godinu dana nakon što je izdao drugu ploču, Knez se oženio. Imao je 28 godina kada su se on i Nina vjenčali. Ubrzo su dobili ćerku Kseniju, a tri godine kasnije i Andreu. Baš kao što je njegov otac njega, tako je i on svoje nasljednice vodio na nastupe.

Nakon što se 2012. godine rastao od Nine, Knez je uplovio u vezu sa Tatjanom Tot - "Uplovio sam u ugostiteljsko-preduzetničke vode. U decembru sam u centru Podgorice otvorio burger bar i nazvao ga 'Fajnal tač' jer me te riječi prate još od učešća u rijalitiju 'Survajver', kada sam kuvao pirinač na sto jedan način i uvijek dodavao nešto neobično. Da bih realizovao ovu ideju, Tatjana i ja smo morali da se razdvojimo. Odmah me je podržala, baš kao što bih i ja nju da želi da ostvari neku svoju poslovnu viziju. Partner koji te voli, cijeni i poštuje uvek će biti uz tebe, neće te sputavati".

