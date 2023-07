OGLASILA SE MAJKA ANE NIKOLIĆ! Ćerka u centru skandala i preživljava PAKAO, a ona napustila zemlju - poručila SAMO OVO

Ana Nikolić preživljava jedan od težih perioda u životu, nakon skandaloznih tvrdnji, a potom i svađe s menadžerom, a evo šta njena majka ima da poruči.

Ana Nikolić je ovih dana u centru medijske pažnje zbog skandalozne svađe sa svojim menadžerom Sašom Mirkovićem nakon što ju je bivši rijaliti učesnik i pevač Dario Šogorović optužio za uznemiravanje, a nakon toga se oglasio i Aca Lukas koji je napisao da mu je "žao te žene".

Ovim povodom oglasila se i Anina majka Miljana, koja nije delovala uznemireno zbog skandaloznih optužbi i uvreda na račun njene ćerke, već uživa u toplijim krajevima van Srbije.

"Izvinite, ja sam trenutno na odmoru. Ne nalazim se u zemlji uopšte, na moru sam, uživam. Ne bih komentarisala sada ništa", izjavila je Miljana i naglasila da nije upućena u teme o kojima se poslednjih dana piše.

O Ani Nikolić su progovorile i njene komšije, koje su otkrile kako se pevačica ponaša kada nije pred kamerama.

"Mora neko da joj pomogne, ona je dobra ali posrnula devojka. Majka se trudi, ali nije ona dete pa da može da je uhvati za ruku i odvede gde treba. Brat je pokušavao,ali i on sad ima porodicu. Ne može on da vodi računa o njoj, a neko zaista mora", rekla je jedna pevačicina komšinica.

Na društvenim mrežama se pojavio i privatan snimak Ane Nikolić u kojem ona tvrdi da je upravo majka "kriva za njeno stanje".

"Pošto me je majka odvela kod lekara, ona je strašno zabrinuta za mene. Strašno si zabrinuta za mene? Vidi na šta ličim, zbog tebe, ti me vodiš kod lekara! Put do pakla popločan je dobrim namerama", govorila je besno Ana na snimku.

