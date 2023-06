PRIVEDENA NIKOLINA PIŠEK! Zadržali je na GRANICI zbog kazne, uslijedio još jedan PROBLEM - Evo šta se desilo voditeljki!

Voditeljka Nikolina Pišek šokirala je sve kada je otkrila da ju je policija privela na granici.

Izvor: Instagram/nikolina_pisek

Nikolina Pišek vodite borbu oko nasljedstva sa ocem svog pokojnog muža Vidoja Ristovića, Mišom Grofom. Interesovanje javnosti se uvećalo nakon što je Pišekova u jednom podkastu, govorila o navodima da je Vidoje imao ljubavnicu i spomenula maserku i iznajmljeni stan u noći njegove smrti. Sada je voditeljka sve šokirala kada je otkrila da je privedena.

"Da, priveli su me zbog neplaćene sitne prometne kazne. Na granici su me priveli i onda su me držali. Zbog toga se privodi, zbog toga što mi nije uručena bila kazna više puta. Onda je to bio problem nešto sa adresom", ispričala je voditeljka.

Nikolina je naišla na problem zbog toga što ne može da proda vilu u Zagrebu, jer je ćerka iz prvog braka njenog pokojnog muža Vidoja Ristovića navodno podnijela tužnu protiv nje sa zahtjevom da se imovina podijeli, prenose domaći mediji.

Pišekova je prošle godine u septembru oglasila vilu u kojoj je živjela sa pokojnim suprugom Vidojem i njihovom ćerkom i to za nevjerovatnih 1.700.0000 eura. U jednom momentu oglas je bio povučen, ali ne zbog toga što je kuća prodata, već zato što je navodno Ristovićeva ćerka iz prvog braka tužila Nikolinu, kako bi dobila nasljedstvo svog oca, zbog čega je sud donio privremenu odluku da nekretnina ne može biti na prodaju dok se spor ne završi.