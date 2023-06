PASTORKA JOJ NE DA DA PRODA VILU U ZAGREBU! Pišekova tražila 1.700.0000 €, našla se u problemu: Pokušavaju da me iscrpe!

Nikolina Pišek ne može da proda nedovršenu vilu u Zagrebu zato što je ćerka iz prvog braka njenog pokojnog supruga Vidoja Ristovića podnela tužbu protiv voditeljke tražeći podelu imovine.

Izvor: RTL Direkt/printscreen

U septembru prošle godine objavljena je vest da je na prodaju stavljena velelepna kuća u zagrebačkom naselju Šestine, u kojoj su zajednički život planirali Nikolina, Vidoje i njihovo maloletno dete. Ali njegova smrt je to poremetila. Kako se moglo videti u oglasu, vila se vodila na ime Pišekove i ona je za nju tražila iznos od 1.700.0000 evra. U jednom momentu oglas je bio skinut sa sajta, pa se pretpostavljalo da je kuća prodata. Međutim, nije tako.

Prema pisanju hrvatskih medija, problem je nastao zbog toga što je ćerka pokojnog Ristovića podnela tužbu protiv Nikoline u kojoj traži nasledstvo svog oca, pa je sud doneo privremenu odluku da voditeljka ne može da proda imovinu dok se ne reši ovaj spor. Na sajtu gde se nalazi oglas o prodaji pomenute kuće, kada se klikne na link o opširnijim informacijama, pojavi se dopis u kojem stoji:

- Zabeležba, spor, tužba 26. oktobra 2022. potvrda, obaveštenje o zaprimljenom elektronskom podnesku u pravnoj stvari između tužiteljke maloletne Ristović Matee i tuženih Ristović Nikoline i maloletne Ristović Une Sofije, koji se vodi pred Opštinskim građanskim sudom u Zagrebu. Voditeljka je i sama nedavno pričala o tome da ima sudske sporove sa članovima porodice njenog pokojnog muža

- Jedan taj predmet presuđen je u moju korist, a drugi je još u procesu - kratko je rekla voditeljka u aprilu ove godine i dodala:

- Matei nikad nisam osporavala ništa, ali njihove ambicije su malo prevelike. Sad stvarno mogu reći da više nemam porodicu s te strane. Sve je u rukama pravde i pravosuđa. Imam vrlo konkretne dokaze o svemu, tako da ti ljudi rade nepotrebne troškove. Sve skupa je užasno i tendenciozno s njihove strane da me diskredituju i onemoguće, iako je vrlo jasno šta je po zakonu i šta kome pripada. Međutim, oni pokušavaju da se uguraju u moju svojinu i vlasništvo, a ako ne, onda barem da uspore što je moguće više čitav taj proces kako bi ja izgubila ekonomsku snagu i iscrpla se sudskim procesima što je moguće više. A trenutno imam minimalno osam aktivnih procesa, ako ne i više - rekla je Pišekova tada.

Nedavno je Nikolina ponovo imala javni sukob i sa svekrom Vitorom Ristovićem, poznatijem kao Miša Grof, koji joj osporava pravo na nasledstvo imovine njegovog pokojnog sina, s kojim je ona bila u braku. Čak joj je i zapretio da će objaviti nekakav dnevnik u kom navodno piše s kim je varala Vidoja, a voditeljka mu je na to poručila da slobodno iznese sve u javnost.

- Ne biste verovali koliko me to ne dotiče. Neko vantelesno iskustvo, kao da se događa drugom. Jao, kad bi svi samo znali koliko ja još stvari imam da kažem... Sve u svoje vreme, ako do toga ikada dođe - kazala je ona za hrvatsko izdanje Storija pre nekoliko dana.