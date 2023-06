NIKOLINA, KAKO TO DA NEMAŠ OD ČEGA DA ŽIVIŠ? A ONLIFENS PROFIL? Voditeljka zapušila usta svima, mreže bruje o ODGOVORIMA

Nikolina Pišek odlučila je da suoči sa hejterima, a potom je progovorila o temama za koje je vezuju korisnici društvenih mreža!

Dok skandal oko sukoba Nikoline Pišek i Miše Grofa ne jenjava, voditeljka je rešila da se suoči sa hejterima. Ona je za Index.hr stavila tačku na svađe sa Mišom Grofom, progovorila o OnlyFans profilu i zapušila usta svima koji je pitaju: "Kako to da nemaš od čega da živiš?".

"Ima li ijedna da je se*si bez botoksa, filera, silikona... Dajte nam prirodnu lepoticu, lako je biti lep uz sva pomagala", komentar je Ive koji je zbunio Nikolinu. "Pa ja ne znam da li je ovo kompliment ili je ovo optužba. U svakom slučaju, ako je reč o meni, onda sam nazvana lepom, pa makar i uz pomoć svih pomagala. Onda prihvatam to, kao okej je. Hvala", odgovorila joj je voditeljka.

Jedna devojka joj je poručila: "Kraljice, sve dedi uzmi". "Okej...", nasmejala se Nikolina i dodala: "Zrinka, kada bi to sve tako... Uglavnom, ja možda ne verujem toliko u pravosuđe, ali u pravdu svakako da. Jednog dana će se stvari iznivelisati i posložiti onako kako bi trebalo da budu, u to sam sigurna", rekla je voditeljka.

Ima li Nikolina OnlyFans profil?

"Čudi me da onaj njen OnlyFans profil još ne donosi dovoljno para", napisao je muškarac po imenu Nemanja. "Zna li on nešto što ja ne znam?", zapitala se Nikolina, pa objasnila: "Ne donosi jer ga nemam prosto, ali, eto, razmisliću o savetu". Kada je pročitala komentar koji je glasio: "Uf što je dobra, top", Nikolina je kratko odgovorila: "Pa, hvala."

"Koliko plastike... Od tebe bi se i granata odbila...", naveo je jedan Mile. "Ovo je prvenstveno veliko nepoznavanje fizike. Ja ne znam koja to plastika odbija granate, ali možda Mile zna nešto što mi ne znamo. Dobro, ako sam bulletproof, nije to loše", našalila se Nikolina.

"Sa slika joj vrišti egoizam", komentarisao je jedan Vasko. "Ko sam ja da ovaj... Mislim, ako Vasko to tako doživljava, onda on verovatno to tako doživljava. Ja mislim da nisam baš takva osoba, ali ok. Dobro, potrudiću se da poradim na tome", navela je Nikolina.

Kako Nikolina nema od čega da živi?

Toni je napisao da je Nikolina ceo život bila popularna, medijska ličnost i svi su znali za nju. "Ja sam mislio da je ona zaradila velike pare. Kako to da sad nema ni kinte, da nema od čega da živi? Ništa ne kapiram", poručio je. "Ma neka ostane on u blaženom neznanju. Zaista nemam potrebe, nisam još politički aktivna, pa ne moram svoje imovinske kartice da dajem javnosti na pregled", poručila je voditeljka.

"Ako nemaš, dođi kod mene", pozvao ju je neki Slobodan. "Pa hvala, Slobodane, zaista sam u velikom iskušenju, ali pokušaću da se suzdržim još neko vreme. U svakom slučaju, hvala na velikodušnom predlogu da dođem kod tebe", rekla je Nikolina. Opet ju je dočekao komentar Vaska: "Na blagajnu sa njom". Nikolina mu je rekla da nijedan posao nije manje vredan, niti bi trebalo manje da se ceni od drugih poslova. "Nije isključeno da jednog dana, zašto ne, ali zasad imam neke druge planove i neke druge smernice u životu koje pratim. U svakom slučaju, imaću na umu", zaključila je Nikolina.