BAJA MALI KNINDŽA NAPRAVIO HAOS NA TAŠU! Pisali peticiju, on okupio 15.000 ljudi i poručio: Krišom me slušaju kod kuće!

Baja Mali Knindža napravio je koncert na Tašmajdanu na kom je sve ispunjeno po slednjeg mesta.

Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, na estradi je već decenijama, jedan je od najpoznatijih srpskih narodnih pevača čiji hitovi izazivaju oprečna mišljenja u javnosti, a on je svojevremeno tvrdio da je njegova muzika isključivo zabavnog karaktera i da nije politička. Sada je organizovao pravi spektakl na stadionu "Tašmajdan".

Njegovi fanovi stigli su na stadion "Tašmajdan", a on je pred izlazak na scenu porazgovarao sa predstavnicima medija. Pevač je otkrio da je spreman kao zapeta puška i da ovaj koncert za njega predstavlja vrhunac karijere - "Ovim koncertom stavljam pečat. Kada sam bio srednjoškolac, kada sam imao 14 godina, sanjao sam o ovome. Pisao sam pesme, ovo je najviša stepenica", rekao je Baja.

"Oko koncerta je bilo dosta polemike, pisale su se peticije, mnogima je smetalo što pevate u centru Beograda. Šta vi kažete na to?", pitali su ga predstavnici sedme sile, a on im je odgovorio - "Ti koji su se javljali su pojedinačni slučajevi, a mislim da me svi oni krišom slušaju kod kuće".

Baja je ima šestoro dece, a otkrio je i ko je od njih do9šao na koncert - "Tu su, ovo troje starijih su tu, dva sina su kod kuće, a jedna ćerka je u Americi, ona će pratiti preko telefona. Slaće joj snimke. Krivo mi je što nije tu i molim se bogu da se vrati".

On je otkrio i da li se u njihovoj kući sluša njegova muzika: "Ne sluša se baš puno. I ja sam ne slušam pa samim tim i oni".

Kada je izašao na binu, dočekan je ovacijama oko 15.000 ljudi, a koncert je, kao što je i najavio, počeo pesmom "Pevaj, Srbijo". Da je rešen da svima priredi događaj za pamćenje govori i činjenica da je na repertoaru predvideo čak 51 pesmu, a iz prvih redova ovaj koncert gledali su Narodni poslanik Vladimir Đukanović, Tamara Đurić, Lepi Mića i mnogi drugi…

Pogledajte delić atmosfere: