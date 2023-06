VOJAŽ ŽUSTRO REAGOVAO NA PITANJE O BRESKVICI! Spomenuo Emu Radujko, a ime bivše ga izbacilo iz takta - "BURAZ?!"

Popularni reper Mihajlo Veruović Vojaž sinoć je nastupao na festivalu "Belgrade Music Week" i iznenadio reakcijom na pitanje o Breksvici.

Popularni reper Mihajlo Veruović Vojaž sinoć je nastupao na festivalu "Belgrade Music Week" gdje je nakon performansa za medije izjavio da se priprema za solistički koncert, iako smatra da još nije spreman za Arenu. Ipak, njegov odgovor na pitanje o Breskvici iznenadio je prisutne, s obzirom na to da nikada prije nije imao slične reakcije.

"Koncert će biti na sajmu, mislim da nismo još spremni za Arenu. Iskreno, bojim se da je uradim sada. Želim da izbacim još mnogo hitova, nije još spremno za to. Svi klinci u Srbiji bi realno došli na to, nije to nego je stvar u tome da kada se to desi bude perfektno. Scenski nisam još dovoljno zreo. Kada se to desi želim da to bude najveći koncert moderne muzike u Srbiji", rekao je Vojaž koji se nije pojavio na koncertu koleginice Tee Tairović, iako je trebalo da bude njen gost na koncertu.

"Tea je ubila. Nisam joj došao na koncert jer sam morao u Cirih na nastup. Bilo mi je jako žao, pozvao sam je i poželio sreću. Razumela je, ona je prepametna djevojka i zna kako to funkcioniše u poslu. Isto tako, zna da bih u pola noći i pola dana bio tu za nju", rekao je reper.

Nedavno je izašla prepiska za koju se mislilo da je prepiska između Vojaža i njegove majke, kada joj on javlja da je izašao iz pritvora. Međutim, Mihajlo je sada objasnio šta je bilo u pitanju. "Nisam ja bio u zatvoru. Moj drugar je bio zatvoren zbog neke gluposti. Izašao je i sačekali smo ga kada je izašao iz zatvora", kroz osmijeh je rekao i otkrio na šta najviše troši novac: "Pored muzike, na porodicu trošim novac. Na odmore, druženje sa porodicom, sve".

Novopečena pjevačica Ema Radujko pojavila se na pomenutom festivalu kako bi ispratila samo Vojažev nastup. S obzirom da je njihov odnos i dan-danas pod znakom pitanja, novinari su pitali Mihajla kako komentariše taj njen gest. "Stvarno? Ema, nadam se da si uživala u nastupu", rekao je mladi reper koji je na pitanje novinara da li misli da će joj Breskvica to zamjeriti, s obzirom da su prijateljice, odgovorio:

"Šta me briga, buraz?", rekao je Vojaž i iznenadio reakcijom.