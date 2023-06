TRAŽIO EMISIJU U KOJOJ JE BIO GOST, PA PREMOTAO DO ANĐELE: Hit priča kako su se upoznali Mihail Dudaš i lepa glumica!

Mihail Dudaš je jednom prilikom otkrio kako se upoznao sa glumicom, od pre par dana i suprugom, Anđelom Jovanović!

Mlada glumica i ćerka čuvenog glumačkog para Dragana Gagija Jovanovića i Branke Pujić Anđela Jovanović, pre dva dana je izgovorila sudbonosno "zauvek" višegodišnjem dečku Mihailu Dudašu.

Par je blistao na venčanju organizovanom na salašu u Krčedinu, a slike i snimke glumice i atletičara izazvali su sjajne reakcije javnosti, kao i snimak na kojem Gagi Jovanović igra balet.

Anđela i Mihail su jednom prilikom otkrili i kako su se upoznali, a za sve je kriva jedna emisija.

"Znamo se dosta dugo, a zvanično smo se upoznali pre nekoliko godina.Pretprošle godine bio sam gost u jednoj emisiji u kojoj je Anđela gostovala dan pre mene. Nedugo nakon toga želeo sam da vidim kako je prošla emisija, vratio sam onu sa Anđelom i, odgledavši je do kraja, shvatio koliko je šarmantna, lepa, pametna, simpatična. Odlučio sam da joj pošaljem poruku, pitam kako je, šta radi", rekao je svojevremeno Dudaš za Gloriju i nastavio:

"Tako je počelo naše dopisivanje, čuli smo se i dogovorili da odemo na kafu u Londonu jer sam tada morao da krenem tamo na master. Potom sam predložio da ta kafa bude i ranije. Kada smo se videli, odmah, na prvu loptu, skapirali smo se i započeli nešto što traje".

Anđela je ponovila istu priču, ali i otkrila da je ona inicirala prvi sastanak.

"Mihail me je pozvao na kafu u Londonu, ali nije on pomerio to viđanje na ranije nego ja. Rekla sam mu: 'Ako ćeš da čekaš do Londona, onda nećemo ni da pijemo kafu'. Tako smo se našli ranije".