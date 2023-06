ZVALI SU ME "DEBELA VILA" ZBOG KILOGRAMA: Sanja Vučić progovorila o muzičkim počecima - jedno joj danas NAJVIŠE smeta

Bivša "uraganka" Sanja Vučić otkrila je da je počela muzičku karijeru još sa 17 godina i kao srednjoškolka je s drugaricama osnovala grupu.

Izvor: Kurir TV

Pjevačica Sanja Vučić je široj javnosti postala poznata tokom učešća u grupi "Hurricane" nakon čijeg razlaza je nastavila solo karijeru, međutim, karijeru je započela mnogo ranije, tada u etno sastavu, a takmičila se i na Beoviziji 2019. godine, kada je privukla veliku pažnju pjesmom "Shelter".

"Uglavnom me ljudi povezuju s etno muzikom, i ja to i gotivim. U srednjoj školi smo moje drugarice i ja imale etno sastav koji se zvao 'Bele vile'. Sve smo bile malo korpulentije, pa su nas zvali 'Debele vile'. Bilo je jako zanimljivo, voljela sam sve to i uživala sam u svemu tome. Baš bih voljela ponovo da se nađem u takvom nekom sastavu", ispričala je Sanja u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Za sebe kaže da voli da sluša sve muzičke žanrove, a uvjerila nas je u to da joj odlično leže i dok pjeva.

"To je najveći problem kod mene što sam ja sve pomalo. U svakom žanru sam našla neki moj pečat i emociju koju volim. Ja sam profesionalno krenula da se bavim muzikom sa 17 godina. Znala sam već tada da ću se baviti muzikom. Kroz svoje školovanje sam pokušavala da razotkrijem sve te tehnike pjevanja za različite žanrove. Tu je, naravno, i etno muzika i metal i rokenrol, zatim altrnativa, rege, džez, fank, soul. Sve i svašta je prošlo kroz moje uho", rekla je Sanja Vučić.