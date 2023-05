RAŠČUPANA SANJA VUČIĆ ZAVODI POGLEDOM! Pjevačica će pomutiti um muškom rodu, ovako izgleda zaljubljena žena!

Sanja Vučić od kako se zaljubila sve više niže uspjehe i na poslovnom planu.

Pjevačica je već duže vrijeme u vezi sa Nenadom Cicmilom vlasnikom noćnog kluba gdje pjevačica često nastupa. Da se njihova veza kreće uzlaznom putanjom govori i to da su Sanja i njen izabranik otpočeli zajednički život.

Nedavno, pjevačica je priznala koliko njen novi partner utiče i na njeno oblačenje i stajlinge.

"Novi dečko voli da me svlači, ali i da me oblači! Ima više garderobe od mene i savjetuje me šta da obučem "rekla je Sanja i otkrila da se sa njim često savjetuje oko izgleda.

Sanja je objavila novi stori na svom Instagramu i još jednom pokazala koliko blista. Raščupane kose zavodila je pogledom a njene specifične oči došle su do izražaja.

Jedno je sigurno, Sanja nikada ljepše nije izgledala, a za besprekoran izgled najverovatnije zaslužena je ljubav za koju se trudi da sačuva od očiju javnosti.

