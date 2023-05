NOVI DEČKO ME I SVLAČI I OBLAČI: Uselila se kod vlasnika noćnog kluba - Sanja Vučić progovorila o životu s Nenadom

Nekadašnja članica grupe Hurricane Sanja Vučić, otkrila da je počela zajednički život sa dečkom

Izvor: Instagram/sanjalilwolf/printscreen

Pjevačica Sanja Vučić, koja je na početku "Hurricane karijere" bila u vezi sa nekadašnjim učesnikom Zadruge Nikolom Đorđevićem, već neko vrijeme je zaljubljena u Nenada Cicmila, vlasnika noćnog kluba s kojim je nedavno počela da živi.

Sada je pjevačica otkrila i da njen partner ima više stila od nje, ali i veći garderober. "Novi dečko voli da me svlači, ali i da me oblači! Ima više garderobe od mene i savetuje me šta da obučem", rekla je Sanja i otkrila da se sa njim često savetuje oko izgleda.

"On je uglavnom stilizovaniji od mene! Zna bolje da se obuče, tako da se često savetujem s njim. Voli da me svlači, ali i da me oblači! On ima veći garderober, nećete vjerovati! Ali počela sam u poslednje vrijeme i ja da ga punim stvarima koje nosim na nastupima, a i onim za svakodnevni život. Trudim se da jednu odjevnu kombinaciju ne ponavljam i da u tom smislu uvek budem na visini zadatka. Imam sreću što mi je najbolja drugarica i stilistkinja, tako da možemo svakog dana da razmišljamo o kombinacijama".