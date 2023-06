DOK JE DONOSIO LOVU, BILA SAM DOBRA: Sandra Afrika pecnula Martu Savić! Postala ljubomorna kad je vidjela kakva sam riba

Pjevačica Sandra Afrika o odnosu sa suprugom Mileta Kitića s kojim je počela karijeru kao igračica

Izvor: Instagram/sandraafrika/printscreen

Pjevačica Sandra Afrika karijeru je počela kao prateća igračica Mileta Kitića. Svojevremeno je otkrila da je Miletova supruga, pjevačica Marta Savić nije podnosila.

"Vidjelo se da je Marta bila mnogo ljubomorna na mene. Odnosno, nije dok me nije vidjela uživo kako izgledam, da sam dobra riba! Do tada je govorila: 'Neka ide Sandra s Miletom na nastupe' jer je znala da će on kući da donosi više love. Govorila mi je: 'Ljubavi, srećo', a onda, kada me je vidjela, promijenila je ploču. Što li se istripovala, to ne znam, ali kapiram da je možda pomislila da sam prijetnja", rekla je Sandra.

"Čudna stvar je ženska sujeta, očigledno je i to bilo posrijedi. Posle, kad sam otišla, fokusirala sam se na to da sama napravim karijeru i počela sam da pjevam i pravim hitove", rekla je Sandra i dodala da je ne čudi što je Marta ne voli i da treba da radi više na karijeri da bi napravila dobre pjesme:

"Marta je mnogo godina na estradi, ali ja slabo znam njene pjesme. Ona nema neke hitove, trebalo bi više da se bavi karijerom, ali vidim da je otišla iz zemlje i da se posvetila nekim drugim stvarima. Nemam ništa protiv žene, ali je očigledno da ne može očima da me gleda. Ima 20 albuma, a nigdje hita".

Marta je u više navrata prokomentarisala Sandrino peckanje.

"Ja sam bezveze uvučena u cijelu tu priču s Afrikom jer je ona ta koja oko cijele situacije pravi javno skandale i frku. Meni je uvijek žao kada se ja spominjem negdje nezasluženo. Moje mišljenje o svemu tome što ona priča jeste sledeće: ,"Miševi uvijek postoje, oni imaju svoje rupice. Iz njih izlaze i vraćaju se u njih. Pričaju, rade šta rade. Ali miš je mali i kada se popne na brdo, tako da ja njoj ne bih posvećivala previše pažnje. Ovo što priča govori isključivo samo o njoj, ne o meni".