BOJIM SE KAKO ĆU IZGLEDATI SA 35 AKO OVAKO NASTAVIM! Pjevač progovorio o svom POROKU, a evo šta je rekao o AVANTURAMA

Mihajlo Veruović Vojaž jedan je od najtraženijih pjevača na našim prostorima, zbog čega ima jako malo vremena za odmor a sada je za medije otkrio da ga plaši samo jedna stvar.

"Svake druge nedelje po jedna infuzija, i malo bolja organizacija i sve može da se stigne. Mlad sam, mislim da sve upijam kao sunđer, bojim se kako ću izgledati sa 35 ako nastavim ovim tempom " iskren je Vojaž, koji priznaje da ima jedan porok.

" Praktikujem one električne cigare, to je jedina glupost, savjetovao bih svima da to ne rade i tompus zapalim na nekom događaju. Pored toga jedino voda i trening" istakao je pjevač, te se osvrnuo na temu koja sve najviše zanima, a to je ljubav.

" Nema još uvijek vremena za ljubav, ako se desi usput, desi se, želim da ostanem fokusiran na posao. Promijenio mi se ukus za djevojke, sada me nešto drugo privlači, više volim nekoga ko je pun života, volio bih da upoznam djevojku koja ima mnogo energije i zna neke stvari koje ja ne znam. Neću da klonem ako ne nađem nikoga. Nemam djevojke na jednu noć jer nemam slobodnu noć " zaključio je Vojaž.