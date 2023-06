PRVI SUSRET ANĐELE S BRATOM! Đuričićeva stigla u Crnu Goru, zaletjela mu se u zagrljaj, pogledajte kako je on reagovao!

Anđela Đuričić otputovala je u Crnu Goru, a tamo ju je prvi dočekao brat.

Izvor: YouTube/zadrugaofficial/screenshot

Nakon diskvalifikacije iz Zadruge, Anđela Đuričić zajedno s dečkom Zvezdanom Slavnićem uselila se u stan njegovog oca proslavljenog košarkaša, Zorana Moke Slavnića. Njih dvoje su tamo boravili, sve do sada kada je ona spakovala kofere napustila Beograd i otišla kod roditelja u Crnu Goru, gdje ju je dočekao rođeni brat.

Kako je otkrila, njeni roditelji nisu znali da se vraća kući, samo je njen rođeni brat bio u dogovoru sa njom. Čim je sletjela na aerodrom u Tivtu, poletela je bratu u zagrljaj, izljubili su se i odmah krenuli ka Đenovićima.

"Najbitnije mi je da sam došla da ih vidim. Njima neće biti dobro kad me budu vidjeli. Biće u svakom slučaju emotivno, kakve će sve emocije biti, ne znam", otkrila je Anđela kad je sletjela u Crnu Goru.

Kada je Anđela stupila u vezu s 22 godine starijim Zvezdanom, koji je zbog nje ostavio nevjenčanu suprugu Anu Ćurčić, našla se na meti žestokih osuda javnosti, a mediji su pisali da su njeni roditelji razočarani ćerkinim postupkom kao i da ih je sramota nje. Nakon izlaska iz Zadruge, Anđela je otkrila da se čula s roditeljima, šta joj je otac poručio, a kako će reagovati sada kada je budu vidjeli ostaje da saznamo.

Do tada pogledajte kako je izgledao susret s bratom, kog za razliku od majke i oca, nije mnogo pogađalo to što je Anđela radila po rijalitiju. On je sasvim normalno živeo, provodio se, izlazio po klubovima i kafićima, nije se krio od komšija niti prijateljma, kao njegovi roditelji.