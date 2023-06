SVE SU ISPLANIRALI, PREVARA JE FARSA! Zvezdan i Ana imaju DOGOVOR - nagradu dijele na pola, Anđela saznala i POLUDJELA!

Prijateljica tvrdi da su Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić isplanirali sve do detalja prije ulaska u Zadrugu, te da je njegova prevara s Anđelom samo dio tog plana kako bi došli do novca.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Do velikog finala Zadruge ostalo je dva dana i pobednik će biti proglašen u četvrtak, 8. juna, a atmosfera među finalistima sve je napetija. Dušica Jakovljević je najavila brojna iznenađenja u završnoj večeri, a ova sezona rijalitija ostaće upamćena po ljubavnom trouglu i odnosu između Ane Ćurčić, Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić.

Anđela i Zvezdan su nakon diskvalifikacije iz Zadruge zbog nasilnog ponašanja nastavili zajednički životu u stanu njegovog oca u Novom Beogradu, a sve više se spekuliše da su bivši nevjenčani supružnici Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić imali dogovor prije rijalitija i da je sve što su prikazali gledaocima zapravo sve dio njihovog zajedničkog plana.

Već neko vrijeme se priča da je priča o njegovoj preljubi s nekom od učesnica bio njihov plan da bi došli do što više novca, te podelili nagradu ukoliko jedno od njih pobijedi. Pošto je Zvezdan diskvalifikovan, sada sve nade navodno polažu u Aninu pobjedu, a da ovo nisu samo prazna nagađanja potvrdila je prijateljica bivšeg para za Kurir.

"Sve ono što ste vidjeli u Zadruzi je njihov dogovor. I to do najsitnijih detalja. Govorim vam ovo, jer sam upućena u sve, a muka mi je da više gledam kako Anu sažaljeva narod, dok je ona i te kako bila spremna na sve. Oni su bili spremni na sve kako bi neko od njih dobio prvu nagradu. Bez obzira na to što su bili u odnosu u kakvom su bili, dogovorili su se da prvu nagradu podjele. Sad kad je Zvezdan ispao i ostao bez dinara, Ana mora da ispuni svoj dio dogovora i na njoj je veliki pritisak. Ne bi me čudilo da Zvezdan, čim se završi rijaliti, otkači Anđelu po kratkom postupku i vrati se Ani. Sve je moguće. On se nada da će ona pobijediti, jer je svjestan da je, ako Ana ne uzme prvo mjesto, baš u ozbiljnim problemima", ispričala je sagovornica i otkrila kako je Anđela reagovala kada je saznala da je izigrana i da je situacija namještena.

"Anđela je poludjela. Histerisala je, bacala je šta je stigla po stanu. Komšije su htjele da zovu policiju. To znam iz prve ruke. Ona je ludački zaljubljena u Slavnića. Rekla mu je da je spremna na sve ako još jednom u životu samo pogleda Anu u oči. Insistirala je da joj prizna da li su se njih dvoje sve dogovorili, ali on je rekao da to nije istina i da ne umišlja. Anđela mu ne vjeruje u to i više puta mu je ponovila da ga čeka pakao od života ako je to tačno i da se neće dobro provesti", tvrdi sagovornica.