KUĆNI SNIMAK SA STENJANJEM KRUŽI MREŽAMA! DŽEHVA PRVI PUT O SKANDALU - POSTOJE DVIJE ISTINE

Pjevačica Teodora Džehverović prvi put progovorila je o audio intimnom snimku koji kruži mrežama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Teodora Džehverović, poslednjih mjeseci se nalazi u centru pažnje zbog navoda da na košarkaške utakmice odlazi zbog nekog igrača, ali i audio snimka koji se delio na mrežama, na kojem se navodno čuje njen glas u "ljubavnom zanosu". U medijima je objavljeno i da pjevačicu navodno ucenjuju intimnim klipom.

Najprije je na TikToku osvanuo audio snimak na kom se navodi da se čuje glas popularne pjevačice tokom odnosa. "Ko je gledao Zadrugu od početka do kraja zna da je ovo 1000% Teodorin glas", "ijuu, ovo je stvarno ona", "sramota", neke su od poruka ispod ovog snimka na pomenutoj društvenoj mreži.

Ona je sada gostovala u emisiji "Amidži šou", pa je dobila pitanje upravo o pomenutom snimku - "Čiji je glas na eksplicitnom snimku koji se pojavljuje u medijima, a vezuje se za tebe?", glasilo je pitanje.

"Neću dati odgovor na ovo pitanje", izbegla je odgovor Teodora prvo, a malo potom je navela:

"Imaju dvije istine. Prvi put i poslednji govorim o ovome. Prva istina je da mi je sve ovo neko namjestio, da je neko drugi, a druga je da sam to ja, da je neko htio da mi napakosti. Svi su se uhvatili za to drugo. Šta god da je od te dvije istine, katastrofa je. To može da se desi bilo kome, ispalo je ovako kako je ispalo. Ja nisam potvrdila ništa. Ne mogu da vjerujem da nisam dobila podršku žena. Nisu me razumele, ne mogu da se stave u koju situaciju. Zahvalila bih se osobi koja mi je sve ovo uradila, shvatila sam sad koliko sam zapravo jaka. Ovo je krivično djelo, potpuno sam se sklonila sa strane, osoba koja je objavila to može da ide u zatvor".

Teodora sva ova nagađanja medija o njenom životu i komentare koristi za svoje objave na društvenim mrežama, gde nerijetko pratioce počasti i nekom izazovnom fotografijom, a nedavno je publiku počastila i novom pjesmom za koju je snimila i izazovni spot u kom je gotovo skroz gola.