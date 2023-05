DEVITO SLAGAO ZA DUET SA SLAVNOM PJEVAČICOM! Prvo OGLAŠAVANJE nakon burnih reakcija fanova - "Nasamerni smo!"

Devitov producent oglasio se povodom skandala sa duetom koji je reper navodno snimio sa pjevačicom Natti.

Reper David Ljubenović, poznatiji kao Devito, nedavno je objavio novi album i brzo se našao u centru skandala zbog jednog dueta koji je dugo najavlivao.

Veliku pažnju je izazvala izjava da je Devito snimio duet sa latino zvijezdom Nati Natašom, da bi blizak saradnik latino zvezde Previs Daniel H, ubrzo demantovao da je pjevačica sarađivala sa srpskim muzičarem, te da se, kako je rekao, "situacija rješava". "Niste mogli da vidite umjetnicu, niti bilo koga iz njenog tima da promoviše pjesmu. Kolaboracija ne postoji i situacija se rješava", napisao je Danijel na Tviteru, a nakon što je sledeća korisnika tražila konkretnu potvrdu da li je u pitanju Nati ili ne, rekao "Ne to nije Nati, nije njen glas uopšte", naveo je on.

Devito se ovim povodom još uvek nije oglasio, ali je to sada učinio njegov saranik i producent. Kako je istakao, njima je ova pjesma prodata uz navode da su zapravo oni prevareni.

"Želim da se objavi moja izjava da sam nevin. Svi upiru prstom u mene, da sam prevarant, da sam ja prevario Devita. Istoriju prepiske sa momkom iz Kolumbije koji nam je prodao pjesmu sam poslao i Devitu i menadžeru. Sarađujem sa mnogo ljudi u svijetu, ja sam na albumu 'Myke Towers', a njegov album je ušao u top 10 latino albuma na svijetu, ovo je prvi put da neko ovako nešto uradi, da mi proda vokale koji nisu autentični, lažni su. Ja sam poznat po saradnjama koje su izvrsne i korektne i istinite. Poznat sam po tome. Nisam nikada nikog prevario. Svi me sada prozivaju da sam ja prevario Devita, ali to nije tako", rekao je producent Makalo.

"Mi smo bili ubijeđeni, Devito, menadžer i ja smo bili ubijeđeni da je to stvarno Natti, sve dok nisu sklonili pesmu sa Jutjuba. Tada smo shvatili da to nije Natti i da smo prevareni. Do tada smo mi bili sto posto ubijeđeni, ja sam javno objavio pjesmu, mislio sam da je to ona. Pokazalo se da nije. Momak iz Kolumbije sa kojim smo sarađivali i dalje tvrdi da je to Natti", šokiran je producent.