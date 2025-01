Američki državni sekretar rekao je da su SAD u tajnosti slale oružje Ukrajini i da su se mjesecima pripremali za rat.

Izvor: Youtube/CBS Evening News

Američki državni sekretar Entoni Blinken izjavio je da su Sjedinjene Američke Države snabdijevale ukrajinske vlasti oružjem i prije početka rata u Ukrajini.

On je ovu informaciju podijelio u intervjuu za Njujork tajms.

"Ako pogledate razvoj sukoba, vidjećete da smo, pošto smo predvidjeli šta će se desiti, bili u mogućnosti da osiguramo ne samo da mi i naši saveznici budemo spremni, već i da Ukrajina bude spremna. Već u septembru a zatim ponovo u decembru, tajno smo poslali veliku količinu oružja Ukrajini kako bi ona imala ono što joj je potrebno za odbranu", naglasio je Blinken.

Posebno je istakao značaj isporuka raketnih sistema Stinger i Javelin, koji su, prema njegovim riječima, bili ključni u sprječavanju ruskih snaga da zauzmu Kijev.

"Ovo oružje je omogućilo Ukrajini ne samo da se brani, već i da potisne ruske snage", dodao je Blinken.

Sastanci sa ruskim šefom diplomatije

"Radio sam veoma naporno uoči rata, uključujući sastanke sa mojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u Ženevi nekoliko mjeseci prije rata, pokušavajući da pronađem način da spriječim rat, pokušavajući da testiram tvrdnju da je to zaista povezano. zabrinutosti za rusku bezbjednost, zabrinutost oko Ukrajine i prijetnje koju ona predstavlja ili NATO i pretnje koju predstavlja, ili je to bilo povezano sa onim što ona zaista jeste - Putinovim imperijalnim ambicijama i željom da ponovo izgradi veliku Rusiju, uključujući podređenost Ukrajine Rusiji, ali smo morali da testiramo tu tvrdnju intenzivno", rekao je Blinken.

Kaže da tada nije bilo načina da se diplomatski spriječi rat.

Izvor: YouTube/Printscreen/ ABC News

Upitan je i da li misli da je vrijeme da se rat završi. "To su odluke koje Ukrajinci moraju da donesu. Moraju da odluče gdje im je budućnost i kako žele da dođu do nje. Tamo gdje je u ovom trenutku na mapi povučena linija, mislim da to neće bitno promijeniti situaciju “, kaže Blinken i dodaje:

"Ne radi se o tome da li će Ukrajina morati da ustupi neku teritoriju Rusiji. Radi se o tome da li je malo vjerovatno da će se linija značajno pomjeriti u dogledno vrijeme. Pravo Ukrajine na tu teritoriju će uvijek postojati. Pitanje je da li će naći načina, uz podršku drugih, malo je v erovatno da će Putin odustati od svojih ambicija, primirje će vjerovatno biti prilika za odmor, obnovu i napad u nekom trenutku u budućnosti."

Rusija će biti u nevolji ako ponovo napadne

On zaključuje da je ključno osigurati da svaki prekid vatre koji se postigne bude trajan, što znači "osiguranje da Ukrajina ima kapacitet da spriječi dalju agresiju".

"To se može postići na različite načine. To može biti kroz NATO, stavljanjem Ukrajine na put ka članstvu u NATO-u. To može biti kroz bezbjednosne garancije, obaveze ili garancije različitih zemalja kako bi Rusija znala da će, ako ponovo napadne, imaju veliki problem", zaključuje Blinken.

