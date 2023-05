DAO 250.000 EVRA ZA ALBUM, SAD IZBIO SKANDAL: Devito se hvalio duetom s top cicom, ona nije ni čula za srpskog repera?!

Devito otkrio da se na albumu nalazi duet s latino zvezdom, njen saradnik demantovao

Izvor: YouTube/Natti Natasha/MONDO, Stefan Stojanović

Trep izvođač David Ljubenović Devito nedavno je šokirao javnost kada je objavio video na kojem uništava skupoceni automobil, nedavno je objavio album koji je koštao oko 250.000 evra.

Devito je na promociji od poznatog evropskog juvelira Abtina Abasija dobio na poklon ogrlicu sa dijamantima i priveskom koji predstavlja masku koja je njegov zaštitni znak, ali najviše pažnje je izazvala izjava da je Devito snimio duet sa latino zvezdom Nati Natašom.

Objavljen je i duet sa Nati Natašom, do nje smo došli preko menadžera, ljudi koji se bave spajanjem drugih ljudi po Evropi. Imao sam želju da sarađujem sa njom, saradnja je plaćena, znam da će to svi da me pitaju. Cilj mi je da širim tržište, koliko je to moguće. U pregovorima smo za spot", rekao je reper.

Na Jutjubu se može naći audio snimak duetske pesme, a sada je na društvenim mrežama otkriveno "da je sve laž".

Blizak saradnik latino zvezde Previs Daniel H, koji je demantovao da je pevačica sarađivala sa srpskim muzičarem, te da se, kako je rekao, "situacija rešava".

Nakon što ga je jedan korisnik društvene mreže Tviter zamolio da potvrdi da li je jedna od najpopularnijih pevačica Južne Amerike snimila duet sa Devitom, Danijel je odgovorio.

Zvaničan menadžer Natti Natashe potvrdio je da je Devito lažirao duet sa poznatom latino američkom pevačicom i da ona nema nikakve veze sa timpic.twitter.com/YWzjgxgpFN — iskreni komentator (@iskrenikomentar)May 23, 2023

"Niste mogli da vidite umetnicu, niti bilo koga iz njenog tima da promoviše pesmu. Kolaboracija ne postoji i situacija se rešava", napisao je Danijel na Tviteru, a nakon što je sledeća korisnika tražila konkretnu potvrdu da li je u pitanju Nati ili ne, rekao "Ne to nije Nati, nije njen glas uopšte".

Ovako izgleda Nati:

A, ovako Devito bez maske: