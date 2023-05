"NIJE STRAŠNO AKO MUŠKARAC IMA MALI": Šok izjave Goce Tržan - pričala o zviždanju na ulici, pa spomenula TEHNIKU!

Pjevačica Goca Tržan otvoreno o intimnim odnosima

Izvor: Kurir televezija / printscreen

Pjevačica i voditeljka koja je nedavno šokirala javnost kada je u svojoj emisiji izjavila "da nema ničeg lošeg kada radnici zvižde za tobom" Goca Tržan, nerijetko govori o svom emotivnom životu, ćerki, ali i škakljivim temama koje, prema njenim riječima, "zgražavaju većinu ljudi".

Pjevačica je svojevremeno otkrila šta misli o intimnim odnosima, ali i veličini muškog polnog organa.

"Mogu da imam intimni odnos sa muškarcem i kada bi me samo zadovoljavao prstom. Možete da doživite orgazam i kada vas muškarac dodiruje prstima, dakle, sve je do tehnike. Nije strašno ako mu je mali, već ako ne zna kako da vas dovede do ludila. Veličina nije bitna ako partner zna šta radi. Dok sam bila mlađa eksperimentisala sam, imala intimne odnose na raznim mjestima, ali sam najopuštenija u spavaćoj sobi", rekla je Goca svojevremeno i nastavila:

"Više puta sam objašnjavala da s*** treba da bude lijepo iskustvo, znate, pametno treba da se postupa, a sve ide iz glave. Žene, nigdje ne žurite jer je intimni odnos ljepši kada dođete u neke zrelije godine. Meni je lično najbolji u četrdesetim".

Pjevačica je istakla da se ljudi bez razloga razgražavaju na teme o kojima je veoma važne da se govori:

"Vidim da se ljudi i dalje zgražavaju kada neko otvoreno priča o intimnim odnosima, ali ja mislim da je to važna tema za sve nas kao društvo. Roditelji treba da pričaju sa djecom o tome da kasnije ne bi dolazilo do nekih stvari koje su daleko teže za podnošenje. Prije svega mislim na abortuse i slično. Djeca su nam needukovana, pa nije ni čudo kakve su statistike. Na kraju krajeva, nema ničeg lošeg u tome da se pričeka. Odnos je najbolji u kasnijim godinama, meni je recimo najbolji nakon četrdesete. Nekako žene tada najbolje znaju šta hoće i ne pristaju na sve i svašta", rekla je Goca jednom prilikom za Telegraf.