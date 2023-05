ZGAZILA SAM GA ŠTIKLOM IZ SVE SNAGE! Goca Tržan se obračunala sa navalentnim muškarcem - ispričala SVE DETALJE!

Goca Tržan u emisiji "Divan šou" ispričala kako se obračunala sa problematičnim tipom.

Izvor: Kurir televezija / printscreen

Pevačica Goca Tržan prisutna je i aktivna na sceni već skoro tri decenije, a veliku slavu stekla je kao frontmenka grupe "Tap 011".

Bend je uživao ogromnu popularnost devedesetih i dvehiljaditih godina, a nakon raspada su Goca i pevačica Ivana Peters otpočele solo karijeru. Goca Tržan sada je gostovala u emisiji "Divan šou" koja se emituje na Kurir televiziji, te ispričala kako je na jednom nastupu sa njenom bivšom grupom bila prinuđena da upotrebi silu.

"To je blo pre deset godina. Pevala sam na mikrofon sa stalkom i u publici su se našli neki seoski mangupi koji su stajali ispred bine. Jedan od njih je cimnuo stalak i mikrofon me je udario u zube. Spustila sam se i rekla mu: 'Nemoj to da radiš, stvarno nema potrebe za tim', ali on ja nastavio da se smeje i ponovo je cimao stalak, jedno dva puta", započela je.

"Ja često nosim visoke štikle, imala sam ih i tad. Kako su mu šake bile na bini, ja sam u jednom trenutku mu skočila, sa obe noge, celom težinom iz sve snage na prste i na dlanove. Ubrzo je nestao iz publike tako da sam ga rešila. To je što je radio je bilo ekstremno nekulturno i nevaspitano", rekla je pevačica.