STARLETA KOJA JE PROMENILA LIČNI OPIS UHVAĆENA S BIVŠIM: Posle burnog raskida otišli na kafu - evo šta kaže Dragana

Starleta Dragana Mitar ponovo sa Edisom Fetićem

Izvor: YouTube/Paparazzo lov/DNK/Zadruga official

Dragana Mitar, starleta i nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga koja je brojnim plastičnim operacijama, najviše nosa, ponovo je uhvaćena u društvu bivšeg partnera Eda Fetića.

Mediji su preneli da je par obnovio turbulentnu vezu koja je počela pred Pinkovim kamerama, dok je Fetić još bio u braku, što je Dragana sada demantovala.

"Nismo se pomirili, nismo u vezi, ja bih stvarno rekla da je tako, nemam šta da krijem. Slučajno smo se sreli u Sarajevu. Ja sam tamo otišla sa sinom, imala sam nešto da završim i on je video stori koji sam objavila. Pozvao me je, pitao šta ću u Sarajevu, rekao je da se i on zadesio tu, poslom, i pitao da popijemo kafu. Rekla sam: 'Što da ne', što ne bih popila kafu? Sa svakim bih je popila. Sedeli smo, popili kafu, ispričali se i prošetali tu, centrom i to je to. Stvarno se nismo pomirili", rekla je Dragana za Pink.rs.

Pogledajte kako je Dragana izgledala u Zadruzi dok je bila sa Edisom u vezi:

A, kako sada: